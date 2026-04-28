Nel panorama economico attuale, le aziende mediamente strutturate si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse, che richiedono competenze multidisciplinari e una visione che sappia guardare oltre i confini regionali. È in questo contesto che si inserisce TAX360, uno studio di consulenza nato con l’obiettivo di offrire un supporto a 360 gradi in ambito amministrativo, contabile, fiscale, tributario e finanziario.

Una Rete Professionale tra Locale e Globale

Con tre sedi strategiche dislocate tra Cosenza, Rende e Reggio Calabria, TAX360 non è solo uno studio professionale, ma un vero e proprio hub di competenze. La forza del network risiede in una squadra di professionisti che hanno maturato esperienze significative in contesti strutturati, sia in Italia che all'estero, garantendo un’assistenza completa per ogni materia di carattere economico-finanziario e societario.

Dal Cuore dell'Europa alla Calabria: La Visione di Enrico Assunto

L’anima dello Studio riflette il percorso del suo co-fondatore, il Dott. Enrico Assunto, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. Dopo aver iniziato la propria carriera tra le piazze finanziarie di Milano, Londra e Lugano, il Dott. Assunto ha ricoperto il ruolo di CFO per realtà di rilievo assoluto nel territorio calabrese, guidandole verso traguardi di successo.

Oggi, quella competenza internazionale e la solidità gestionale maturata in vent'anni di carriera sono al servizio delle imprese del Mezzogiorno. "Crediamo fortemente nello sviluppo della nostra terra di origine", afferma il Dott. Assunto. "Mettere a disposizione le competenze acquisite all'estero e nelle grandi realtà aziendali è la nostra missione per sostenere il potenziale inespresso del Sud Italia."

ZES Unica: Il Volano per il Futuro delle Imprese

Proprio nell'ottica di questo sviluppo, TAX360 si pone come partner strategico per l'accesso agli strumenti di finanza agevolata più potenti del momento. Su tutti, il Credito d'Imposta ZES UNICA.

In un momento storico cruciale, la ZES Unica rappresenta lo strumento più efficace per gli imprenditori del Sud che intendono investire, innovare e far crescere la propria quota di mercato. Lo studio TAX360 accompagna le imprese in ogni fase: dalla pianificazione dell'investimento alla gestione tecnica del credito, trasformando un'agevolazione fiscale in un reale vantaggio competitivo.

Perché scegliere TAX360?

Scegliere TAX360 significa affidarsi a un partner che parla la lingua dell’impresa, che comprende le dinamiche finanziarie internazionali ma che conosce profondamente le sfide e le opportunità del territorio calabrese e meridionale.

Siete pronti a far crescere la vostra impresa? Lo Studio TAX360 è al vostro fianco nelle sedi di Cosenza, Rende e Reggio Calabria.