Il dossier analizza, grazie ai dati forniti da Comuni, Prefetture e Procure, l’attività di contrasto al fenomeno proponendo al contempo azioni concrete per migliorare il sistema di demolizione
Sarà presentato mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 10.30, nella Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro, il dossier “Abbatti l’abuso in Calabria”, frutto della collaborazione tra Legambiente e Regione Calabria.
Alla conferenza stampa prenderanno parte, per la Regione Calabria, il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto ed il vice-presidente, nonché assessore con delega all’urbanistica, Filippo Mancuso, mentre per Legambiente parteciperanno il Presidente nazionale, Stefano Ciafani, la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, ed Enrico Fontana, responsabile Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità.
Il dossier analizza, sulla base dei dati forniti da Comuni, Prefetture e Procure della Repubblica, l’attività di contrasto dell’abusivismo edilizio in Calabria, un fenomeno che continua a incidere profondamente sul consumo di suolo, sulla sicurezza dei territori, sul paesaggio e sulla qualità dello sviluppo.
Il lavoro di ricerca, basato su un’attività di monitoraggio capillare e su una collaborazione istituzionale senza precedenti a livello nazionale, accanto ai dati elaborati da Legambiente, propone anche una serie di azioni e misure concrete, sia regionali che nazionali, per affermare la legalità e rendere più efficace il sistema delle demolizioni degli immobili abusivi e del ripristino dei luoghi.