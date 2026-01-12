Sarà presentato mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 10.30, nella Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro, il dossier “Abbatti l’abuso in Calabria”, frutto della collaborazione tra Legambiente e Regione Calabria.

Alla conferenza stampa prenderanno parte, per la Regione Calabria, il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto ed il vice-presidente, nonché assessore con delega all’urbanistica, Filippo Mancuso, mentre per Legambiente parteciperanno il Presidente nazionale, Stefano Ciafani, la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, ed Enrico Fontana, responsabile Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità.

Il dossier analizza, sulla base dei dati forniti da Comuni, Prefetture e Procure della Repubblica, l’attività di contrasto dell’abusivismo edilizio in Calabria, un fenomeno che continua a incidere profondamente sul consumo di suolo, sulla sicurezza dei territori, sul paesaggio e sulla qualità dello sviluppo.

Il lavoro di ricerca, basato su un’attività di monitoraggio capillare e su una collaborazione istituzionale senza precedenti a livello nazionale, accanto ai dati elaborati da Legambiente, propone anche una serie di azioni e misure concrete, sia regionali che nazionali, per affermare la legalità e rendere più efficace il sistema delle demolizioni degli immobili abusivi e del ripristino dei luoghi.