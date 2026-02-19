La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Agricoltura, ha emanato un importante avviso pubblico per fronteggiare le conseguenze dei gravi eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di gennaio e febbraio 2026. L'iniziativa mira a mappare i danni subiti dai comparti agricolo, zootecnico e della pesca per poi procedere con le relative domande di aiuto. Le procedure di segnalazione riguardano nello specifico i danni causati dalle alluvioni avvenute in due distinti periodi. Un primo riferimento riguarda le giornate del 20-21 gennaio 2026 (DGR n. 18/2026) mentre per il secondo il periodo compreso è tra l’11 e il 14 febbraio 2026 (DGR n. 44/2026). In collaborazione con l'AGEA, il Dipartimento sta predisponendo un supporto informatico dedicato. Questa piattaforma sarà lo strumento unico per consentire, in una prima fase, la segnalazione dei danni e, solo successivamente, la presentazione formale delle domande di aiuto.

Alle aziende interessate è richiesto di iniziare a predisporre la documentazione che dovrà essere caricata sul portale non appena sarà disponibile. I requisiti tecnici richiesti sono molto precisi per garantire una corretta delimitazione delle aree colpite: una relazione tecnica dettagliata, redatta e asseverata da un tecnico abilitato, con la quantificazione e la distinzione tra danni alle produzioni e danni strutturali; la documentazione fotografica con le immagini che devono essere obbligatoriamente georeferenziate per localizzare con esattezza il danno; la perimetrazione dei luoghi dove i file devono essere forniti in formato grafico .kmz o .shp. Il Dipartimento specifica che le attuali segnalazioni dei danni non costituiscono ancora richieste risarcitorie. Queste ultime potranno essere presentate solo dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell’evento calamitoso e l'approvazione del successivo Avviso Pubblico regionale.

L’istruttoria delle pratiche sarà suddivisa in base alla competenza territoriale. Per le aziende della Città Metropolitana, la gestione sarà in capo agli uffici del Settore Agricoltura della stessa. Mentre per il resto del territorio regionale, la competenza rimarrà della Regione Calabria. L'invito rivolto dal Dirigente Generale, l'Ing. Giuseppe Ilritano, è quello di preparare tempestivamente i dati tecnici per non farsi trovare impreparati all'apertura del portale e accelerare così il ritorno alla piena operatività delle imprese colpite.