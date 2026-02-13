Il presidente Pirillo chiede la nomina di un commissario ad acta per procedere alla bonifica d’urgenza del sito e alla mappatura della città: «Questa è una battaglia per il diritto al respiro»
Tutti gli articoli di Ambiente
PHOTO
L’associazione Cittadini Liberi, rappresentata dal geologo Giuseppe Pirillo, comunica di aver formalmente notificato una diffida legale al presidente della Regione Calabria e ai Dipartimenti Ambiente e Salute. «L’obiettivo – si legge in una nota – è l’attivazione immediata dei poteri sostitutivi (ex art. 120 della Costituzione) per porre fine al disastro ambientale dell’ex Mercato Generale e all'emergenza amianto che soffoca la città».
«Dopo anni di denunce e sentenze (tra cui quella del Consiglio di Stato del 2022), il Comune di Crotone – scrive Pirillo – non ha mai proceduto alla bonifica "in danno". Il recente crollo strutturale dei capannoni ha trasformato il sito in una bomba ecologica a cielo aperto. Il crollo ha frantumato l’Eternit, liberando fibre nanometriche invisibili ma letali, che il vento sposta verso le case e le scuole Alcmeone e Gravina. Non possiamo più aspettare i tempi di una burocrazia comunale paralizzata».
«Con un atto giuridico notificato anche alla Procura della Repubblica, l’associazione – si legge – chiede alla Regione Calabria di nominare un commissario ad acta. I compiti richiesti sono due e non più rinviabili: bonifica d’urgenza: sostituirsi al Comune per rimuovere immediatamente le macerie e l’amianto friabile dall’ex Mercato Generale, anticipando i fondi necessari; mappatura della città: eseguire un censimento integrale dell'amianto su tutto il territorio comunale, per individuare altri siti a rischio prima che si verifichino nuovi crolli».
L’associazione chiarisce che non esistono ostacoli normativi: «Il Codice degli Appalti prevede la procedura di "somma urgenza", che permette di affidare i lavori in poche ore in caso di pericolo per la salute. Se la Regione non risponderà entro i termini, saremo costretti a denunciare per omissione di atti d’ufficio e concorso in disastro ambientale anche i vertici regionali».
L’associazione lancia un appello alla cittadinanza: «Questa non è una battaglia di pochi, è una battaglia per il diritto al respiro di tutti i crotonesi». E invita i cittadini, i comitati di quartiere e i genitori degli studenti delle scuole limitrofe a restare mobilitati e a monitorare gli sviluppi di questa azione legale.