«Il registro cambia e cambia radicalmente. Non posso accettare che le parole, le affermazioni prive di qualsiasi cognizione di causa, anche e soprattutto sui social, possano danneggiare l’immagine di Diamante. Ritengo doveroso e necessario intervenire su alcune questioni che ormai non appaiono più tolleranti». Con toni pacati ma risoluti, il sindaco Achille Ordine, oggi 5 agosto, nella sua diretta Facebook ha rimarcato un concetto sul quale si sta battendo da tempo: i social sono sì veicolo utile di divulgazione, nell’esprimere e nell’argomentare il proprio parere, ma certo «non possono essere strumento di diffamazione e illazione in assenza di prove. Perché quando agisce in questo modo si va a intaccare l’immagine e la reputazione di persone, di luoghi turistici, di persone, di famiglie intere che hanno costruito nel tempo la lavoro immagine e il loro lavoro e di una comunità intera».

L’odio social

Il focus è soprattutto sui post sui social, privi di riscontri scientifici, con accuse sulla qualità delle acque del «nostro mare e del nostro territorio. Nel 2025 avevamo concluso la stagione estiva evidenziando l’ottima qualità delle acque di balneazione. Un mare splendido, cristallino».

Controlli incessanti

Situazione invariata, come dimostrano le analisi effettuate che certificano l’ottima qualità delle acque di balneazione. «Non lo dico io ma gli organi deputati al controllo», spiega il primo cittadino. «Abbiamo incaricato un tecnico che è l’Ingegner Ernesto Infusino che si occupa di controllare la salute dei nostri depuratori con report costanti. Abbiamo disposto accertamenti da parte della Polizia Municipale con monitoraggi anche con droni in alcuni tratti segnalati: il risultato è unanime e dimostra la salute ottimale dei nostri depuratori. Abbiamo anche postato i video dei reflui che testimoniano quanto detto finora, ma, nonostante ciò, si susseguono sui social commenti veramente diffamatori. Scarichi illegali, scarichi abusivi? Ma dove sono le prove? Come e attraverso quale organo preposto avete, in tal caso, esaminato l’acqua del mare? Nulla di tutto ciò – incalza il Sindaco Ordine – perché le analisi e i controlli, quelli veri, li esegue Arpacal anche a seguito delle segnalazioni che arrivano sulle piattaforme dedicate. E poi, se volete verificare gli esiti delle analisi e le segnalazioni c’è l’app che CalabriAmbiente che vi invito a scaricare».

C’è lo zampino della politica?

Commenti privi di fondamento, non conformi alla realtà, pubblicati da profili falsi con l’intento palese di mettere in cattiva luce Diamante, di vanificare i sacrifici degli imprenditori alberghieri, degli operatori turistici, dei commercianti. «Magari anche per fini politici perché, nell’ottica di qualcuno la narrazione distorta di Diamante allontana il turismo e domani potrà anche accampare incapacità amministrative. Per il momento vi è andata male», dichiara il Sindaco, assicurando che adesso la tolleranza è finita e che procederà con la denuncia alle autorità preposte: «Coloro i quali continueranno a parlare di scarichi abusivi o di depuratori che non funzionano, considerato che attribuiscono un fatto specifico che riguarda il nostro paese, saranno prontamente querelati presso le autorità competenti».