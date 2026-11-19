«La Calabria non può più permettersi di restare terra di nessuno sul fronte della tutela del paesaggio e della pianificazione energetica. Il doppio ritardo accumulato in questi anni sta lasciando il nostro territorio indifeso, esponendolo al rischio concreto di un commissariamento da parte dello Stato e a una corsa speculativa senza precedenti sui nostri terreni agricoli e sulle nostre montagne». È quanto dichiara Elisabetta Maria Barbuto, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che ha depositato un’interrogazione indirizzata al presidente Occhiuto e agli assessori competenti per fare chiarezza su due snodi strategici per il futuro della regione.

Al centro dell’atto ispettivo c’è innanzitutto la mancata approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) copianificato con il Ministero della Cultura, previsto dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004). «A più di dieci anni dall’approvazione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico del 2016 – sottolinea Barbuto – la Calabria è ancora sprovvista di un vero Piano Paesaggistico definitivo e dei relativi Piani d’Ambito. Questa assenza non solo blocca le semplificazioni amministrative per cittadini, imprese e Comuni, ma priva la Regione di una mappatura condivisa e inoppugnabile, rendendo i nostri vincoli territoriali estremamente deboli dinanzi ai ricorsi al Tar».

Sul secondo fronte, quello della legge per le aree idonee e non idonee alle fonti rinnovabili (Fer) in attuazione del D.M. 21 giugno 2024 (che fissa per la Calabria l’obiettivo di 3.173 MW aggiuntivi entro il 2030), proprio oggi si è registrato un primo passo avanti in VI Commissione consiliare, dove è stata finalmente incardinata la proposta di legge n. 116/13^ depositata dalla stessa Barbuto insieme alla consigliera Elisa Scutellà.

«Accogliamo con soddisfazione l’avvio della discussione in Commissione e, soprattutto, il parere ampiamente favorevole espresso oggi dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria sull’impianto della nostra legge – commenta Barbuto –. Gli uffici regionali hanno condiviso i nostri tre pilastri fondamentali: il principio del saldo zero di consumo di suolo, la salvaguardia delle produzioni di qualità Dop, Igp, Doc e biologiche e il divieto di fotovoltaico a terra nelle zone agricole, formulando inoltre utili osservazioni tecniche per stringere ulteriormente le maglie contro eventuali abusi sull’agrivoltaico».

«Tuttavia – avverte la consigliera pentastellata – la seduta odierna si è conclusa con un rinvio per l’assenza del Dipartimento Ambiente e per approfondimenti normativi. Non possiamo permetterci altri rallentamenti: ogni giorno perso lascia campo libero alle speculazioni e avvicina il rischio dei poteri sostitutivi dello Stato. Chiediamo alla Giunta di dare subito un cronoprogramma certo sul Piano Paesaggistico e ai Dipartimenti di collaborare rapidamente in Commissione per portare la legge sulle aree idonee in Aula nel più breve tempo possibile».