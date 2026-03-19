«Ricorso “prematuro”: così il Tar Lazio, con una lunga e articolata analisi giuridica, ha ritenuto essere il ricorso presentato dalle associazioni Legambiente, Lipu e Wwf Italia contro la Valutazione d’impatto Ambientale positiva rilasciata per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il ricorso – riferiscono in una nota le tre associazioni ambientaliste - viene dichiarato inammissibile perché l’atto impugnato, il parere Via, anche alla luce della normativa speciale approvata per il Ponte, è da ritenersi “endoprocedimentale”, cioè interno al procedimento di approvazione dell’opera che si conclude solo con la delibera Cipess; il parere Via prima di questa e senza di questa non produce effetti, per cui allo stato non lede diritti o interessi e pertanto non può essere impugnato.

Nessuno stop sostanziale all’azione delle Associazioni. Lo stesso Tar, infatti, riconosce che “in ogni caso, non può essere biasimata la strategia difensiva osservata dalla parte ricorrente, che ha cautelativamente impugnato i “pareri” della Commissione, nel dubbio che l’interpretazione del d.l. n. 35 del 2023 ne potesse precludere l’impugnativa successiva”.

La sentenza dà poi atto del complesso dibattito giuridico su vari aspetti sollevati dal ricorso, ma non entra nelle questioni ambientali di merito ed anche rispetto ai profili di costituzionalità che sono stati sollevati afferma che questi vanno posti in sede di un eventuale ricorso alla delibera Cipess. Lo stesso vale anche per le lamentate violazioni delle direttive comunitarie che il Tar ritiene possano essere sollevate solo impugnando l’atto deliberativo definitivo, cioè sempre la delibera Cipess.

Si tratta dunque di una decisione procedurale nell’ambito della quale il Tar rammenta la necessità che la decisione finale del Cipess per il Ponte, così come per le cosiddette Grandi Opere, sia accompagnata “da un rigoroso assolvimento dell’onere motivazionale basato a sua volta sui dati acquisiti in atti (o su quelli ulteriori che il Cipess potrebbe comunque richiedere) e, verosimilmente, sulla negazione di soluzioni alternative maggiormente mitiganti”.

Le associazioni ambientaliste Legambiente, Lipu e Wwf Italia ribadiscono le contestazioni di merito sollevate, sia di carattere ambientale che costituzionale e comunitario, e, anche alla luce delle indicazioni date dalla sentenza, le stesse saranno riproposte in sede di ricorso alla delibera Cipess qualora il Governo dovesse insistere nella scellerata idea di approvare il progetto definitivo del Ponte nonostante le analisi ancora incomplete e in itinere i cui esiti sono tutt’altro che scontati», concludono le associazioni Legambiente, Lipu e Wwf Italia.