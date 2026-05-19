La gestione di appalti pubblici e il rilascio di autorizzazioni al centro dell’inchiesta. L’operazione della Polizia coordinata dalla Procura
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La Polizia di Stato, coordinata della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro persone, accusati a vario titolo di diversi episodi di corruzione commessi nell’ambito della gestione degli appalti pubblici e nel rilascio di autorizzazioni.
Si tratta di due pubblici ufficiali dipendenti del Comune di Reggio Calabria e di due imprenditori reggini, rispettivamente amministratori di due società oggetto di sequestro.
Un dipendente pubblico è stato portato in carcere mentre per gli altri tre indagati il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari.
I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 12:00 presso la sala Calipari della Questura di Reggio Calabria.