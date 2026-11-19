Sono circa 5mila i ponti stradali che Enea classifica come ad alta pericolosità, insieme a 310 porti ferroviari. Mentre il 48% della rete stradale ha una pericolosità medio-alta, oltre al 58% dei ponti e viadotti stradali. Sono alcuni risultati rilevati da Enea attraverso un nuovo strumento, il Multi-Hazard Infrastructure Analysis, messo a punto per creare una mappa nazionale delle infrastrutture di trasporto esposte a più pericoli contemporaneamente, come terremoti, frane e alluvioni.

Nel dettaglio, vengono messi insieme dati geografici e giudizi degli esperti sul peso dei diversi pericoli, integrando anche un controllo automatico sulla coerenza delle valutazioni. Emergono infatti rilevazioni anche dal punto di vista territoriale.

La Calabria risulta la regione con il profilo più critico, con solo il 23% delle strade in zone a basso rischio, per effetto di sismicità elevata, frane e piene improvvise dei torrenti.

Seguono Campania ed Emilia-Romagna, dove la combinazione di pericoli moderati porta a un'esposizione cumulativa alta. All'opposto Sardegna e Lombardia, dove oltre l'80% delle strade si trova in aree a bassa pericolosità multipla.