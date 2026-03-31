Il vortice è stato individuato chiaramente dalla costa e gli scatti hanno fatto il giro del web. Si è esaurito in pochi minuti senza provocare danni

Gli effetti del ciclone Ermione, che lambirà la Calabria tra oggi e domani, si fanno vedere sul litorale jonico cosentino. Stamattina, al largo di Mandatoriccio, è stato osservato una tromba d’aria che ha subito attirato lo sguardo di residenti e curiosi. Il fenomeno, chiaramente visibile dalla costa, si è sviluppato in acqua e si è esaurito nel giro di pochi minuti, senza avvicinarsi alla terra né provocare danni.

Negli ultimi anni episodi di questo tipo sembrano verificarsi con maggiore frequenza, anche a causa delle condizioni climatiche sempre più instabili e delle temperature marine in aumento. Le trombe marine si originano infatti quando masse d’aria calda entrano in contrasto con correnti più fredde, dando vita a vortici intensi e rotanti.

Nessuna conseguenza, dunque, anche l’evento arriva a poche settimane dalle violente ondate di maltempo che hanno flagellato la costa ionica cosentina causando danni a edifici e infrastrutture.