Al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma, la testata ha celebrato i suoi 10 anni. Il fondatore Santo Strati ha ripercorso l’impegno del giornale nel raccontare una terra positiva e dinamica. Il messaggio del presidente del network LaC Domenico Maduli

Il quotidiano Calabria.Live ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività giornalistica a Roma in una location davvero iconica per il mondo del giornalismo italiano, al Palazzo dell’Informazione Adnkronos di Pippo Marra, fondatore e storico direttore dell’agenzia nazionale di stampa, anche lui di origini calabresi e ospite d’onore alla festa di Santo Strati.

«Dieci anni sono tanti e sono anche sufficienti - ha detto aprendo la serata della festa di Roma il fondatore e direttore del giornale Santo Strati - per un bilancio concreto e quello che mi sento di dire è che in questi dieci anni Calabria.Live - ha introdotto una narrazione nuova della Calabria, terra di emigrazione e madre di grandi italiani che hanno conquistato posizioni apicali in tutto il mondo, dando lustro alla propria terra, protagonista involontaria di una diaspora che non si è mai fermata. Abbiamo raccontato le gioie, le speranze, i successi, il dolore di Cutro, le eccellenze calabresi che hanno fatto e fanno grande l’Italia, il futuro condizionato di tanti giovani costretti a partire per assenza di opportunità di lavoro, l’orgoglio di chi resta, l’entusiasmo di chi torna. Raccontiamo, nel solco di una ormai consolidata consuetudine, le passioni e la determinazione del popolo calabrese, nel rispetto pieno della più totale indipendenza e del confronto dialettico che ci hanno permesso di conquistare un’autorevolezza senza pari».

L’evento è stato introdotto dai saluti di rito da parte del moderatore dell’incontro, il presidente dell’Accademia Calabra Giacomo Saccomanno. Tanti poi i saluti ufficiali giunti alla direzione de giornale da tutta Italia, molti dei quali anche in video e trasmessi ai presenti, tre in particolare, i più applauditi, quello dell’Europarlamentare Giusy Princi direttamente dal Parlamento Europeo, quello del Consigliere Corrado Calabrò, Grand Commis della Repubblica, e del Rettore dell’Università di Reggio Calabria Zimbalati. E’ stato , invece, il presidente moderatore Saccomanno a leggere i messaggi di saluto del Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto, del presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, del sottosegretario al Sud Luigi Sbarra, e dei tanti parlamentari e senatori assenti alla manifestazione per via delle dichiarazioni sullo stato della guerra da parte della premier Giorgia Meloni al Parlamento.

In sala c’era il gotha della calabresità romana, politici, amministratori locali, professori universitari, intellettuali, giornalisti avvocati e tantissimi collaboratori del giornale.

Seguitissimo l’intervento del magnifico Rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco che qui a Roma al palazzo della Comunicazione ha raccontato il suo Campus universitario.

Altro intellettuale di grande carisma, al microfono, il presidente della Fondazione della Sapienza di Roma, il prof Eugenio Gaudio, storia anche la sua di una delle dinastie borghesi e intellettuali più famose di Calabria. Ha spiegato quanto una informazione diversa oggi possa giovare alla Calabria e “Calabria Live” ogni giorno dà prova di questa «capacità professionale».

Per l’accademico pontificio prof. Mauro Alvisi serve invece costruire una nuova reputazione della regione e giornali come questi riescono a farlo in tempi che una volta sembravano inimmaginabili e impossibili. Tra gli accademici presenti anche il Prof. Steven Nisticò, che ha portato il saluto del padre, l’ex presidente della Regione Pino Nisticò, e la testimonianza personale di un grande medico specialista in dermatologia come lui che ha trovato pagine di Calabria Live nelle università inglesi e anche americane, ma questa è la forza della comunicazione in rete.

Il dibattito ha visto tra i protagonisti della serata anche l’Amministratore Delegato Società Ponte Stretto di Messina Pietro Ciucci che ha riconfermato come «nessun allungamento dei tempi ci sarà per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Secondo la tempistica riportata nella relazione di accompagnamento al Decreto Legge 'Commissari', entro l'estate prevediamo di poter avviare la fase realizzativa».

«Dal 2017 Calabria.Live – ha ribadito il direttore del giornale- ha introdotto una narrazione diversa della Calabria, un modello che altri poi, hanno cominciato a imitare, con grande aiuto alla reputazione regionale: il racconto della “bella Calabria” con i suoi tantissimi aspetti positivi, la sua gente, la sua storia, le sue tradizioni, il futuro dei suoi giovani. Abbiamo raccontato ai calabresi e a tutto il mondo -dice- una Calabria che molti di noi conoscevano poco, presentando l’operosità e l’impegno di giovani, donne, amministratori locali, imprenditori e professionisti per far crescere la propria terra, rivelando talenti, facendo scoprire il patrimonio millenario e inestimabile di cultura che caratterizza questa terra. A Dio piacendo, continueremo nel nostro impegno a favore della gente calabrese., con un giornalismo rigoroso e attento per parlare a un popolo fiero delle proprie origini e orgoglioso della sua appartenenza, una parte piccola, ma non meno importante, di un Paese amato e rispettato in tutto il mondo».

A chiudere la sequela dei saluti sono stati il Presidente di TIM San Marino Nicola Barone e lo stesso giornalista Pino Nano che chiamato sul palco per un saluto ha di fatto salutato e celebrato il fondatore e direttore di AdnKronos Pippo Marra «per tutto quello Pippo Marra ha rappresentato nella storia del giornalismo italiano per tutti noi».

Il messaggio dell’editore del network LaC Domenico Maduli

Caro Direttore, caro Santo,

Mi dispiace non poter essere stato lì fisicamente, ma ci tenevo a far sentire la mia vicinanza in occasione di un traguardo così significativo per la Tua vita e per la nostra Calabria.

Le mie più sincere congratulazioni per i dieci anni di CalabriaLive, una testata che in questo tempo è stata un punto di riferimento importante per tanti Calabresi nel mondo.

Grazie alla tua abnegazione, passione, professionalità e allo spessore giornalistico, una narrazione diversa della nostra terra ogni giorno traspare, una Calabria fatta di eccellenze, volti, storia, sempre con Orgoglio, Mai pregiudizio.

Un giornale che leggo ogni giorno perché trovo altro, e l’altro fa bene a tutti.

Auguro a te ed alla Tua redazione di continuare a dare un volto positivo ai sani Calabresi di Calabria ovunque nel mondo.



Domenico Maduli

Editore Network LaC