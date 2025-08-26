L’iniziativa è promossa dall'associazione A.TE.Di.Co. Calabria in collaborazione con la Discover Italy Foundation E.T.S., con il contributo del Riva Restaurant e con la media partnership esclusiva del network LaC. Appuntamento a Falerna mercoledì 27 agosto

Una notte di solidarietà e di emozioni profonde per non lasciare spazio all’indifferenza. Mercoledì 27 agosto a Falerna, in provincia di Catanzaro, si terrà una cena di raccolta fondi per aiutare i bambini ricoverati negli ospedali calabresi. L'iniziativa "Accendiamo un sogno", promossa dall'Associazione A.TE.Di.Co. Calabria in collaborazione con la Discover Italy Foundation E.T.S., con il contributo del Riva Restaurant e con la media partnership esclusiva del network LaC, vuole essere un gesto di vicinanza concreta alle famiglie e agli operatori che ogni giorno affrontano con professionalità e umanità le fragilità dell'infanzia.

L'intero ricavato dell’evento, previsto nella suggestiva cornice del Riva Restaurant con inizio alle ore 20.45, sarà devoluto al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Lamezia Terme per contribuire al miglioramento delle cure, dei servizi e dell'accoglienza dedicati ai bambini ricoverati, e all'Associazione ACSA & STE ETS - Progetto "Will make your dream come true" per sostenere la realizzazione dei sogni dei bambini affetti da patologie complesse, seguiti dal reparto di Ematoncologia Pediatrica dell'AOU Dulbecco di Catanzaro. Una missione dal profondo valore umano, che dona ai piccoli pazienti momenti di gioia, forza e speranza nel corso del difficile percorso di cura.

Chiunque lo desideri può contribuire a questa nobile causa anche attraverso donazioni sulla piattaforma online Go Fund Me. "Accendiamo un sogno" è più di un'iniziativa: è un abbraccio di solidarietà verso i bambini più fragili della Calabria, un modo per dare speranza e per ricordare che ogni piccolo gesto può fare una grande differenza.