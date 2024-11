Storia a lieto fine per la piccola Adel, la bimba morsa da una vipera a Polistena nello scorso mese di giugno. La sinergia operativa messa in campo dagli agenti del Commissariato di Polistena e della Polizia stradale, fin dai minuti successivi all’episodio, ha permesso di organizzare ed effettuare, con la massima urgenza e nel minor tempo possibile, un servizio di staffetta per il trasporto dell’antidoto da Matera fino all’ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, dove la bambina era stata ricoverata.

La piccola, completamente guarita grazie alla tempestiva somministrazione del farmaco, tornata a casa ha voluto omaggiare, per il loro prezioso contributo, la Questura e la Polizia Stradale di Reggio Calabria donando una targa di ringraziamento. Il momento conviviale, trascorso insieme alla famiglia della bimba, si è concluso con la consegna di alcuni gadget rappresentativi della Polizia di Stato che gli Agenti hanno voluto donare alla piccola.