«Non è questa la piena funzionalità che abbiamo chiesto e ottenuto per l’aeroporto di Crotone». Con queste parole la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Elisabetta Barbuto commenta con fermezza le ultime notizie riguardanti la nuova programmazione dei voli Ryanair sullo scalo pitagorico, che vede la cancellazione del collegamento con la G ermania e lo spostamento di diverse frequenze in orari antelucani.

Un annuncio che arriva come una doccia fredda proprio mentre si festeggiava il risultato – fortemente caldeggiato da Barbuto nell’incontro con il presidente Occhiuto – dell’estensione operativa dello scalo fino alla mezzanotte.



«È paradossale che, dopo aver lottato per garantire l'apertura dell'aeroporto fino alle 24:00 per dare respiro allo scalo e flessibilità ai passeggeri, ci si ritrovi oggi con una programmazione che sembra ignorare le esigenze del territorio. Cancellare il volo per la Germania significa tagliare un cordone ombelicale fondamentale per i nostri emigrati e per il turismo internazionale. Programmare voli all’alba, inoltre, rappresenta un ulteriore ostacolo per l’utenza crotonese e della fascia ionica, già penalizzata da collegamenti stradali e ferroviari deficitari. Chiedere a un cittadino di essere in aeroporto alle 4 o alle 5 del mattino, in un territorio dove il trasporto pubblico locale è quasi inesistente in quelle fasce orarie, non significa potenziare lo scalo, ma scoraggiarne l’utilizzo. Cosa ne pensa il presidente Occhiuto che proprio a Crotone con il ceo di Ryanair aveva iniziato la sua campagna elettorale?».



Barbuto inoltre punta il dito contro la gestione della programmazione, chiedendo che l’estensione oraria notturna venga sfruttata per attrarre flussi e non per giustificare tagli altrove. «La piena funzionalità per cui mi sono spesa non è un concetto astratto o un mero esercizio di orari sulla carta. Significa voli ad orari civili, collegamenti con i mercati esteri strategici e una gestione che non subisca passivamente le decisioni delle compagnie low-cost. Mi chiedo a cosa serva tenere aperto l'aeroporto fino a mezzanotte se poi si costringono i passeggeri a partenze all'alba e si eliminano rotte storiche».



«Solleciterò immediatamente un chiarimento con i vertici Sacal e con la Regione Calabria. Non permetteremo che il "Pitagora" venga svuotato di contenuti proprio ora che avevamo ottenuto le condizioni tecniche per il suo rilancio. Crotone – conclude Barbuto – non vuole contentini, ma un aeroporto che funzioni davvero».