VIDEO | Angelo Furfaro, docente e responsabile del Cybersecurity Lab dell’Unical, spiega quali sono i settori più esposti alle minacce informatiche nella nostra regione. E perché la nostra capacità di riposta è minore che altrove

Prima gli attacchi hacker che hanno colpito i supermercati in diversi Paesi europei, poi gli allarmi bomba nelle scuole che ieri, e di nuovo oggi, hanno provocato evacuazioni in diversi istituti anche in Calabria. La sicurezza informatica è così entrata prepotentemente nella nostra quotidianità, sparigliando la routine e portando il caos nelle famiglie.

La minaccia corre in rete e non si limita a sottrarre dati personali o a compromettere singoli dispositivi, ma può mettere a rischio servizi essenziali e intere infrastrutture.

Il livello di esposizione è sostanzialmente lo stesso in tutta Italia, ma c’è una differenza significativa nella capacità di risposta dei territori. «In Calabria è minore che altrove», spiega Angelo Furfaro, docente e responsabile del Cybersecurity Lab dell'Unical.

Dopo l'allarme bomba nelle scuole torna prepotente il tema della cybersicurezza. Ma qual è la situazione in Calabria e come difendersi da attacchi sempre più frequenti? Lo abbiamo chiesto al docente Unical Angelo Furfaro, responsabile del Cybersecurity Lab.

Il motivo? Un tessuto economico fatto di piccole e medie imprese che «hanno meno risorse per potersi attrezzare e rispondere adeguatamente».

Un quadro che, secondo il professore, è complessivamente preoccupante, anche alla luce della crescita del fenomeno. «Basti considerare che il numero di incidenti registrati nei primi nove mesi del 2026 copre abbondantemente il numero di quelli registrati nell'anno precedente», sottolinea Furfaro richiamando i dati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

A cambiare è anche la natura delle minacce e il loro possibile impatto. In un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti, gli attacchi informatici possono diventare strumenti di destabilizzazione, prendendo di mira non soltanto i singoli utenti, ma soprattutto sistemi strategici per il funzionamento del Paese.

«Le maggiori criticità sono legate al periodo storico, in cui siamo di fatto in una situazione di guerra ibrida. Sono esposte soprattutto le infrastrutture, il settore della logistica e quello manifatturiero».

«Anche i singoli cittadini sono soggetti alle minacce informatiche, ma questo avveniva già da tempo. Quello che cambia è che il rischio adesso viene percepito in misura maggiore, essendo l'impatto degli eventi, soprattutto quelli più recenti, molto più importante».

Come difendersi?

La risposta alle minacce deve svilupparsi su più livelli. Tre, dice il professore. Il primo riguarda i comportamenti individuali e la necessità di aumentare la consapevolezza dei rischi legati all'utilizzo quotidiano delle tecnologie.

Il secondo è quello delle imprese, chiamate a investire nella protezione dei propri sistemi. La Calabria, da questo punto di vista, è ancora in gran parte indietro. «C’è bisogno di maggiori risorse, anche perché recentemente le normative al riguardo sono state aggiornate e quindi c'è anche un obbligo ad adeguarsi».

Infine, c’è il ruolo delle istituzioni che, evidenzia Furfaro, «dovrebbero finanziare le piccole e medie imprese e anche le infrastrutture, affinché possano dotarsi di opportuni meccanismi di resilienza rispetto alle problematiche di sicurezza informatica».

Per la Calabria, in particolare, il docente individua una priorità precisa: dotarsi di una struttura regionale in grado di agire tempestivamente in caso di emergenza. «È necessario che ci si doti di un centro di risposta e di pronto intervento per gli incidenti informatici, come già avviene a livello nazionale e in altre regioni», avverte.

La sfida dell’innovazione tecnologica passa inevitabilmente dalla sicurezza. Proteggerci dalle minacce della rete significa tenere al sicuro servizi, economia e anche, lo abbiamo visto, le nostre giornate.