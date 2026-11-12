Dalla Regione alla sanità, dai Comuni all’Arpacal fino al porto di Gioia Tauro: una prudenziale ricognizione individua almeno 34,7 milioni di euro di risorse e interventi specificamente destinati alla sicurezza informatica. Crescono gli investimenti, ma firewall, software e consulenze non possono azzerare il rischio

La cifra continua a salire man mano che si scava tra decreti, finanziamenti, accordi quadro e progetti Pnrr: ma possono bastare i milioni senza la giusta cultura della sicurezza? Gli appalti, senza una regia univoca, possono mettere in sicurezza le nostre infrastrutture strategiche?

E' questa la domanda che ci siamo posti dopo settimane complesse, nelle quali infrastrutture strategiche come ferrovie, aeroporti, catene del freddo e anche le scuole sono state messe sotto pressione da attacchi e azioni più o meno collegate alla sicurezza informatica. Per questo motivo, abbiamo provato a scavare nel mare magno di decreti, delibere, gare e appalti che riguardano la cybersec per provare a infilare i primi numeri in una materia di estrema complessita.

Da una prima ricognizione sulle principali risorse pubbliche destinate alla cybersecurity in Calabria abbiamo individuato quasi 35 milioni di euro tra finanziamenti, progetti e investimenti specificamente rivolti alla sicurezza informatica della pubblica amministrazione. Dentro non ci sono genericamente tutti gli investimenti in digitalizzazione, cloud, server, reti e data center (altrimenti, va detto, le cifre sarebbero salite in maniera enorme). La somma serve dunque a individuare un ordine di grandezza minimo: quanto denaro pubblico è già possibile collegare in maniera sufficientemente netta alla cybersecurity in Calabria. E il quadro che emerge è quello di una vera e propria stagione di investimenti, per i quali oltre 26 milioni fanno capo direttamente alla Regione

Cyber securyty, il principale centro di spesa è la Regione Calabria.

Mettendo insieme le maggiori iniziative esplicitamente cyber individuate negli atti pubblici si arriva a circa 26,8 milioni di euro.

La voce maggiore è il progetto “Governo della Cybersecurity e della Data Protection”, finanziato dal PR Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, con un costo complessivo di 8.682.075,98 euro. Il programma comprende governance della sicurezza, penetration test, vulnerability assessment, business continuity, gestione degli asset, compliance e protezione dei dati.

Altri 2.134.376,44 euro sono destinati al progetto '“Implementazione di azioni di Cyber Security per l'efficientamento e il miglioramento della sicurezza del sistema infrastrutturale sistemistico ed ICT della Regione Calabria”. Il contratto comprende prodotti per la sicurezza perimetrale, la protezione degli endpoint e sistemi anti-APT ed è stato affidato attraverso l'accordo quadro Consip al raggruppamento guidato da Telecom Italia con Maticmind, DGS e SCAI Solution Group. C'è poi il progetto per la ge s tione e il miglioramento della sicurezza della rete regionale, partito nel 2022 attraverso la convenzione Consip Reti Locali 7. Il quadro economico vale 1.585.808,01 euro e i pagamenti sono proseguiti con diversi stati di avanzamento anche nel 2026.

A queste somme inoltre si aggiunge una delle procedure più recenti. Nel settembre 2026 la Regione ha aggiudicato a Telecom Italia una fornitura triennale di licenze Trend Micro e Fortinet e relativi servizi di supporto, destinata al potenziamento della capacità e della sicurezza del Ced regionale. Il valore della fornitura è di circa 2,92 milioni di euro IVA compresa, mentre il quadro economico complessivo raggiunge 2.954.879,82 euro. L'intervento è finanziato attraverso il POC Calabria 2014-2020.

Dal Pnrr quasi un milione per la Strategia Cyber e 1,5 milioni per il Csirt

Affianco a queste procedure, ci sono anche gli stanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che avevano capitolo specifici dedicati alla sicurezza informatica. A Germaneto sono arrivati infatti 961.844,83 euro dal Pnrr per la “Strategia Cyber per la Regione Calabria”. Il progetto ha finanziato attività di analisi della postura di sicurezza, vulnerability assessment, penetration testing, compliance e definizione della strategia regionale.

Un finanziamento da altri 1.499.108,31 euro è stato invece assegnato per l'attivazione del Csirt della Regione Calabria, la struttura specializzata nella prevenzione, analisi e gestione degli incidenti di sicurezza informatica.

E c'è soprattutto un ulteriore bacino finanziario che accompagnerà i prossimi anni.

Nel Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 sono stati programmati 9 milioni di euro per l'intervento denominato “Governo e implementazione di interventi di cybersecurity e data protection per la Regione Calabria”.

Una parte di queste risorse sta già trasformandosi in acquisti: tra le procedure individuate figurano sistemi di Privileged Access Management per la protezione degli account amministrativi e ulteriori licenze software e servizi.

I 9 milioni, però, non vanno sommati una seconda volta alle singole gare che ne costituiscono l'attuazione.

Sanità, più di due milioni già finanziati sulla cybersec, ma il totale è destinato a salire

Il settore più delicato è probabilmente quello sanitario. Solo le voci che è stato possibile distinguere con sufficiente precisione superano ormai 2 milioni di euro.

La prima, anche in questo caso, è regionale: 897.397,23 euro finanziati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per rafforzare cybersecurity e data protection dei sistemi e dei processi attraverso i quali la Regione eroga servizi alle Asp e alle aziende ospedaliere.

Ci sono, oltre a questo però, tutta una serie di servizi paralleli che le singole Asp stanno portando avanti e sulle quali è complesso risalire in maniera puntuale. Ne abbiamo però già individuati alcuni.

Nella digitalizzazione Pnrr dell'Azienda ospedaliera di Cosenza compare un contratto dedicato ai servizi di cybersecurity, con attività relative tra l'altro a sicurezza da remoto, controllo e protezione dei sistemi, la cui spesa è leggermente inferiore ai 500 mila euro.

Ancora più consistente l'intervento individuato all'Asp di Crotone: la procedura “Digitalizzazione DEA Asp Crotone – Cybersecurity e servizi professionali”, collegata al Pnrr sanità, ha un valore di 713.400 euro ed è stata affidata a Fastweb.

E' possibile inoltre risalire a un intervento specifico, il “Cybersecurity - SW e HW” per l'ospedale San Giovanni di Dio (nosocomio principale della città pitagorica) e di un ulteriore acquisto di firewall. E il conto non è ancora chiuso.

All'Azienda ospedaliera di Cosenza risulta un'ulteriore procedura 2026 per servizi di sicurezza da remoto, mentre nelle altre aziende sanitarie una parte della sicurezza informatica è incorporata dentro contratti più ampi per reti, system management, infrastrutture, backup e digitalizzazione. Per questo i circa 2 milioni oggi isolabili rappresentano un minimo e non l'intera spesa cyber del sistema sanitario calabrese, che potrebbe essere frammentato in decine di altri interventi.

Cybersecurity, quasi quattro milioni tra Reggio Calabria e Catanzaro

Un'altra quota rilevante riguarda gli enti territoriali, i comuni o le società che attraverso singole procedure stanno lavorando per proteggere i propri asset. Partiamo da Reggio Calabria: il Comune Calabria ha ottenuto circa un milione di euro con il progetto “ReggioCyber”, che si affiancano allo stanziamento ottenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria che dispone di altri 1,499 milioni per il progetto “CMDRC Security”, che comprende analisi della postura cyber, Business Impact Analysis, servizi specialistici, formazione e nuove tecnologie.

Al Comune di Catanzaro sono stati invece assegnati circa 1,454 milioni di euro per il potenziamento della resilienza informatica, sul quale però non sono disponibili molti dettagli. Già solo questi interventi interventi valgono complessivamente quasi quattro milioni di euro.

A questi possiamo aggiungere altri stanziamenti relativi a società regionali che lavorano su servizi essenziali e delicati. Parliamo ad esempio di Arpacal, che ha ottenuto 1,5 milioni di euro attraverso il progetto “Cyber Defense for Environment and Health”. Uno stanziamento, questo, che segue altre acquisizioni di servizi di sicurezza informatica. Il nuovo finanziamento ha però una dimensione decisamente maggiore e comprende anche la realizzazione di strumenti avanzati di monitoraggio e analisi della sicurezza. Tra le procedure individuate figura una piattaforma di tipo SIEM per il controllo centralizzato degli eventi informatici.

Cybersecurity, al lavoro anche al porto di Gioia Tauro

La spesa non può che riguardare anche infrastrutture strategiche della nostra regione, come ad esempio il Porto di Gioia Tauro. L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, il soggetto giuridico che gestisce uno dei più importanti porti del Mediterraneo, ha effettuato almeno due investimenti specificamente riconducibili alla cybersecurity. Il primo riguarda servizi di Web Application Firewall e Content Delivery Network, destinati alla protezione delle applicazioni esposte su Internet, per circa 167mila euro. Un secondo intervento riguarda invece l'adeguamento di dispositivi hardware per la gestione dei processi di cybersecurity, del Polo strategico nazionale, del Port Community System e dei sistemi cloud, per circa 19.600 euro.

Resta invece fuori dal conteggio, almeno per il momento, un importante e probabilmente fondamentale progetto da oltre un milione di euro presentato dall'Autorità portuale all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: nella graduatoria esaminata risultava idoneo ma non finanziabile per esaurimento delle risorse. Lo scorrimento potrebbe però nei prossimi mesi andare a finanziare un progetto centrale per la sicurezza di un’infrastruttura centrale dello scacchiere italiano.

Il Distretto di Cyber Security di Cosenza, un progetto da 30 milioni di euro

Un racconto a parte, invece, e quindi sganciato dalla contabilizzazione di questo elenco è quella del Distretto Cyber Security di Cosenza. Il progetto, nato oltre un decennio fa ed inaugurato dall’allora premier Matteo Renzi, venne presentato come un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, con una quota pubblica annunciata nell'ordine dei 20 milioni e con una partnership che vedeva in prima fila Poste Italiane e NTT Data. Le tre grandi linee di ricerca e i relativi progetti formativi furono sviluppati principalmente tra il 2013 e il 2016, mentre la coda amministrativa e finanziaria è proseguita negli anni successivi. Attualmente il centro, dopo la chiusura del progetto, è rimasto operativo e gestisce da Cosenza attività di sicurezza informatica per tutte le infrastrutture di Poste Italiane.

Più soldi in Calabria sulla cybersec, ma la sicurezza assoluta non esiste

La crescita degli investimenti, quindi, è evidente ed emerge con chiarezza. Firewall di nuova generazione, sistemi di protezione degli endpoint, vulnerability assessment, penetration test, SOC, CSIRT e sistemi di gestione degli accessi privilegiati alzano il livello delle difese. Questa però non elimina il rischio. Il Threat Landscape 2026 di ENISA colloca ancora la pubblica amministrazione al primo posto tra i settori più colpiti nell'Unione europea: il 32% degli incidenti censiti riguarda proprio le amministrazioni pubbliche.

Phishing, social engineering, abuso delle credenziali e comportamento degli utenti continuano a rappresentare possibili porte di ingresso. Significa che anche un'infrastruttura protetta da milioni di euro può essere messa in difficoltà da una password compromessa, da una mail aperta nel momento sbagliato o da una procedura di sicurezza non rispettata.

Per questo, la pioggia di milioni non potrà mai essere sufficiente senza un lavoro portentoso sulla cultura digitale degli addetti e su un lavoro certosino sulle procedure da rispettare. Per capire quanto la Calabria sia davvero più sicura, al netto dei milioni spesi, bisognerà verificare se tutti questi progetti siano diventati sistemi funzionanti, aggiornati e presidiati nel tempo e se alla crescita della tecnologia corrisponda quella delle competenze delle persone che ogni giorno la utilizzano. Perché la cybersecurity si può finanziare con milioni di euro. La sicurezza assoluta, invece, non si compra.