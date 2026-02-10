In un mondo che corre veloce, in cui le parole spesso si perdono nel rumore quotidiano, la gentilezza diventa un atto d’amore. È da questa idea che nasce la nuova campagna di LaC Network (QUI IL VIDEO), realizzata in collaborazione con “Zirrafa – comunicazione gentile”, pensata per celebrare San Valentino non solo come festa dell’amore romantico, ma come occasione per riflettere su tutte le forme di affetto, rispetto, ascolto e attenzione verso gli altri.

Lo spot, primo capitolo della campagna, ci trasporta da un mondo frenetico e caotico a un momento di calma e ascolto, dove ogni gesto e ogni parola hanno un significato. Ma la campagna non finisce qui: nei giorni successivi al rilascio dello spot, una serie di pillole video quotidiane guideranno gli spettatori verso azioni concrete di gentilezza nella vita di tutti i giorni. Tra queste:

  • Il potere delle parole – come comunicare con attenzione e rispetto
  • Il potere dell’abbraccio – il valore dei gesti semplici
  • Passo dopo passo – piccoli atti quotidiani che costruiscono relazioni più sane
  • L’arte di ascoltare – imparare a prestare attenzione agli altri senza interrompere
  • Il rituale della buonanotte – chiudere la giornata con gesti gentili

La campagna offre anche mini-sfide giornaliere, pensate per tradurre le parole in azioni concrete. A completamento, i tutorial pratici guidano su come affrontare situazioni quotidiane con gentilezza. Piccoli strumenti per far diventare la gentilezza una pratica quotidiana, reale e contagiosa.

Questa iniziativa invita tutti a rallentare e a riscoprire il potere delle parole e dei gesti, trasformando San Valentino in una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme.

Per scoprire l’intera campagna, guardare le pillole video, leggere i tutorial e partecipare alle mini-sfide quotidiane, visita la pagina dedicata: CLICCA QUI.