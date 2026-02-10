Un’iniziativa che è un invito a rallentare e a riscoprire il potere delle parole e dei gesti, trasformando il 14 febbraio in una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme. Scopri l’intera campagna QUI

In un mondo che corre veloce, in cui le parole spesso si perdono nel rumore quotidiano, la gentilezza diventa un atto d’amore. È da questa idea che nasce la nuova campagna di LaC Network (QUI IL VIDEO), realizzata in collaborazione con “Zirrafa – comunicazione gentile”, pensata per celebrare San Valentino non solo come festa dell’amore romantico, ma come occasione per riflettere su tutte le forme di affetto, rispetto, ascolto e attenzione verso gli altri.

Lo spot, primo capitolo della campagna, ci trasporta da un mondo frenetico e caotico a un momento di calma e ascolto, dove ogni gesto e ogni parola hanno un significato. Ma la campagna non finisce qui: nei giorni successivi al rilascio dello spot, una serie di pillole video quotidiane guideranno gli spettatori verso azioni concrete di gentilezza nella vita di tutti i giorni. Tra queste:

Il potere delle parole – come comunicare con attenzione e rispetto

– come comunicare con attenzione e rispetto Il potere dell’abbraccio – il valore dei gesti semplici

– il valore dei gesti semplici Passo dopo passo – piccoli atti quotidiani che costruiscono relazioni più sane

– piccoli atti quotidiani che costruiscono relazioni più sane L’arte di ascoltare – imparare a prestare attenzione agli altri senza interrompere

– imparare a prestare attenzione agli altri senza interrompere Il rituale della buonanotte – chiudere la giornata con gesti gentili

La campagna offre anche mini-sfide giornaliere, pensate per tradurre le parole in azioni concrete. A completamento, i tutorial pratici guidano su come affrontare situazioni quotidiane con gentilezza. Piccoli strumenti per far diventare la gentilezza una pratica quotidiana, reale e contagiosa.

Questa iniziativa invita tutti a rallentare e a riscoprire il potere delle parole e dei gesti, trasformando San Valentino in una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme.

Per scoprire l’intera campagna, guardare le pillole video, leggere i tutorial e partecipare alle mini-sfide quotidiane, visita la pagina dedicata: CLICCA QUI.