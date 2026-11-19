Centoquarantasette deputati hanno deciso cosa sia l'antisemitismo. Lo hanno fatto nella notte tra il 17 e il 18 novembre, quasi al buio, mentre il Paese dormiva. Da oggi la definizione dell'IHRA, con tutti i suoi esempi, è legge dello Stato. Su quegli esempi, quelli che riguardano Israele, si è giocata tutta la partita.

L'antisemitismo esiste, ed è una vergogna. Lo vediamo nelle scritte sui muri, negli insulti, nella paura di chi porta una kippah per strada. Combatterlo è un dovere. Proprio per questo serviva una legge limpida. È arrivata, invece, una legge che lascia nell'ombra la parte più delicata: dove finisce l'odio verso un popolo e dove comincia la critica a un governo.

Le opposizioni hanno chiesto di scriverlo in chiaro: criticare l'esecutivo israeliano non è antisemitismo. Bastava una riga. È stata respinta, insieme a ogni altro emendamento. Una maggioranza sicura della propria buona fede non avrebbe avuto motivo di negarla.

Ci diranno che nessuno finirà in carcere per una frase. È vero, la legge non crea nuovi reati. Ma non serve un reato per zittire qualcuno. Basta un corso di formazione che insegni a un agente a vedere antisemitismo in un cartello su Gaza. Basta una circolare che spinga un preside a cancellare un incontro, un rettore a negare un'aula. Basta l'etichetta, che a volte pesa più di una condanna.

Amnesty teme che diventi più difficile chiedere conto a Israele delle violazioni del diritto internazionale. Oltre duemila docenti e ricercatori avevano lanciato un allarme. Non sono stati ascoltati.

C'è poi un'ambiguità che nessuno ha voluto sciogliere. Mettere sullo stesso piano gli ebrei e le scelte di un governo straniero significa fare il gioco di chi l'antisemitismo lo pratica davvero. Gli ebrei italiani non sono responsabili delle bombe su Gaza. Chi confonde le due cose, per odio o per calcolo politico, sbaglia allo stesso modo.

La coscienza non si regola per legge. Chi ha visto le macerie di Gaza continuerà a dirlo, con le parole che ritiene giuste. Resta da capire quanto coraggio servirà da domani per farlo. E se qualcuno, in Parlamento, si accorgerà troppo tardi del prezzo di quel silenzio.