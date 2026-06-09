Arrivano 354 nuovi magistrati negli uffici giudiziari italiani. Ad annunciarlo il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari: «È un risultato importante perché rafforza la capacità dell'amministrazione giudiziaria di garantire risposte più rapide ed efficaci. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto con cui vengono assegnati alle rispettive sedi di appartenenza i neo-magistrati che hanno terminato il periodo di 12 mesi di tirocinio e che raggiungeranno le loro sedi di servizio entro il 19 giugno».

Per Ostellari «è un ulteriore tassello di un percorso che oggi vede nuovi magistrati, e che a breve vedrà potenziato il personale amministrativo. Mentre qualcuno preferisce alimentare polemiche - osserva - noi portiamo risultati. L'impegno del Governo è chiaro: rafforzare gli uffici giudiziari, investire su personale e strumenti, restituire efficienza al sistema e rendere la giustizia più vicina ai cittadini e alle imprese. Continuiamo su questa strada, con serietà e determinazione, nell'interesse del Paese».

Ecco i magistrati assegnati per Regione: Abruzzo 3; Basilicata 5; Calabria 37; Campania 42; Emilia-Romagna 16; Friuli-Venezia Giulia 8; Lazio 20; Liguria 6; Lombardia 49; Marche 4; Molise 2; Piemonte 31; Puglia 27; Sardegna 11; Sicilia 44; Toscana 20; Trento Alto Adige 2; Umbria 7; Val D'Aosta 1; Veneto 19.