L'artista reggina Tania Azzar torna a impreziosire la cittadina di Palizzi Marina, sulla costa ionica di Reggio Calabria, con un murale che, su impulso dell'Amministrazione comunale, questa volta racconta una storia di coraggio e di impegno per la legalità. Racconta la storia di Antonino Scopelliti.

Da oggi la "rotonda" della centrale piazza dei Martiri offre, attraverso l'arte e la bellezza, un momento di riflessione in memoria del giudice calabrese che, in vacanza nella sua Calabria, rimase vittima di un agguato a Piale, tra Campo Calabro e Villa San Giovanni, nel comprensorio di Reggio Calabria.

9 agosto 1991: Antonino Scopelliti, una vita al servizio dello Stato fino al sacrificio estremo ma la sua morte non ha ancora avuto giustizia

Anna Foti
L'opera sarà presto inaugurata dal Comune alla presenza della fondazione intitolata alla memoria di Antonino Scopelliti e presieduta dalla figlia, Rosanna.

«Mi sono ispirata alla figura del giudice Antonino Scopelliti, calabrese che merita di essere ricordato al pari dei siciliani e più noti Falcone e Borsellino, per il suo sacrificio e per l'impegno con cui ha onorato la sua missione di verità e il suo servizio alla collettività. Un tributo doveroso, condiviso anche dalla comunità di Palizzi. Molti si sono fermati mentre lo realizzavo perché lo riconoscevano. Un signore si è commosso», racconta l’artista Tania Azzar, legata a Palizzi e al suo borgo.

«In piazza dei Martiri non vogliamo solo ricordare il passato ma anche guardare al futuro, ispirati dalle idee che hanno guidato il giudice Scopelliti e tutti gli altri eroi della legalità», si legge nella nota dell'amministrazione comunale di Palizzi guidata da Umberto Felice Nocera.

