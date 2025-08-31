L'artista reggina Tania Azzar torna a impreziosire la cittadina di Palizzi Marina, sulla costa ionica di Reggio Calabria, con un murale che, su impulso dell'Amministrazione comunale, questa volta racconta una storia di coraggio e di impegno per la legalità. Racconta la storia di Antonino Scopelliti.

Da oggi la "rotonda" della centrale piazza dei Martiri offre, attraverso l'arte e la bellezza, un momento di riflessione in memoria del giudice calabrese che, in vacanza nella sua Calabria, rimase vittima di un agguato a Piale, tra Campo Calabro e Villa San Giovanni, nel comprensorio di Reggio Calabria.

L'opera sarà presto inaugurata dal Comune alla presenza della fondazione intitolata alla memoria di Antonino Scopelliti e presieduta dalla figlia, Rosanna.

«Mi sono ispirata alla figura del giudice Antonino Scopelliti, calabrese che merita di essere ricordato al pari dei siciliani e più noti Falcone e Borsellino, per il suo sacrificio e per l'impegno con cui ha onorato la sua missione di verità e il suo servizio alla collettività. Un tributo doveroso, condiviso anche dalla comunità di Palizzi. Molti si sono fermati mentre lo realizzavo perché lo riconoscevano. Un signore si è commosso», racconta l’artista Tania Azzar, legata a Palizzi e al suo borgo.

«In piazza dei Martiri non vogliamo solo ricordare il passato ma anche guardare al futuro, ispirati dalle idee che hanno guidato il giudice Scopelliti e tutti gli altri eroi della legalità», si legge nella nota dell'amministrazione comunale di Palizzi guidata da Umberto Felice Nocera.

