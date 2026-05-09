Si sono concluse il 30 aprile le procedure per la presentazione delle offerte relative al bando di gara per la ricostruzione del nuovo Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio regionale della Calabria. Un passaggio importante che conferma il pieno rispetto del cronoprogramma stabilito e l’avanzamento regolare dell’iter amministrativo.

La procedura sta proseguendo speditamente secondo quanto previsto, grazie anche al supporto della Stazione Unica Appaltante regionale, che continuerà a seguire tutte le fasi dell’iter, in quanto istituto in possesso dei requisiti necessari per la gestione degli appalti pubblici.

Determinante è stato il lavoro svolto dalla dirigente Roberta Porcelli e dal suo gruppo di lavoro, che hanno garantito massima disponibilità e professionalità, assicurando priorità a una gara strategica per il Consiglio regionale e per l’intero territorio. Un impegno che consentirà di restituire alla Calabria uno spazio simbolico e funzionale come l’Auditorium “Nicola Calipari”.

Il progetto prevede la demolizione del vecchio Auditorium e la costruzione di una nuova struttura moderna e funzionale, separata dagli uffici regionali, con spazi rinnovati, impianti aggiornati e una sala polifunzionale. Prevista anche la sistemazione esterna con verde, parcheggi e pensilina fotovoltaica, nel rispetto delle norme antisismiche e della sostenibilità ambientale.

Il percorso, che ha ricevuto un impulso significativo fin dai primi giorni del mandato del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, entra ora in una fase decisiva. Si conferma così la volontà di procedere con determinazione verso la ricostruzione di un’infrastruttura strategica per la vita istituzionale, culturale e civile dell’intera Regione.