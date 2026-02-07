L’iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione promossa dal Lions club con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Commissione regionale per l'eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità

Una panchina gialla come simbolo di prevenzione e sensibilizzazione sul tema del bullismo e cyberbullismo. L'iniziativa, in occasione della Giornata internazionale contro questa emergenza sociale, si è tenuta a Castrovillari, in piazza Indipendenza. A promuoverla i Lions Club di Castrovillari, con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Mimmo Lo Polito, e della Commissione regionale per l'eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità, presieduta da Anna De Gaio.

Come spiegato in una nota dei Lions Club la panchina gialla «vuole essere un simbolo tangibile di educazione e di sensibilizzazione della comunità al rispetto degli altri». I rappresentanti dei Lions hanno, altresì, richiamato l'attenzione sui rischi presenti in rete, in particolare per i più giovani. Alla cerimonia di installazione hanno preso parte anche gli alunni delle classi terze medie definiti «vere e proprie prime sentinelle contro ogni forma di violenza».