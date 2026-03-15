Con l’avvicinarsi della stagione estiva la Calabria torna a prepararsi a quella che, per molti territori, rappresenta la principale occasione economica dell’anno. Spiagge, borghi, parchi naturali e una delle gastronomie più ricche del Mediterraneo saranno ancora una volta la vetrina con cui la regione si presenterà ai visitatori. Ma la domanda che si pongono operatori e amministratori è sempre la stessa: la Calabria riuscirà davvero a intercettare quel turismo straniero che porta ricchezza stabile e duratura?

I dati più recenti raccontano una regione che sta lentamente recuperando terreno. Nei primi mesi del 2025 il turismo ha registrato un aumento degli arrivi e delle presenze, con una crescita significativa proprio della componente internazionale. Gli arrivi dall’estero sono aumentati fino al 30% in alcuni periodi dell’anno e il tasso di internazionalizzazione – cioè la quota di turisti stranieri sul totale – ha raggiunto il 23,4%, il livello più alto mai registrato nella regione.

Si tratta di numeri incoraggianti, ma che vanno letti con prudenza. Significa infatti che, anche nelle stagioni migliori, circa tre turisti su quattro che arrivano in Calabria sono italiani. Il vero salto di qualità, quello che ha trasformato regioni come la Puglia o alcune aree della Sicilia in destinazioni globali, passa invece da una presenza straniera molto più consistente e distribuita durante tutto l’anno.

Il turismo internazionale è infatti quello che spende di più, soggiorna più a lungo e contribuisce maggiormente alla crescita dell’economia locale. Secondo le rilevazioni regionali, i visitatori provenienti da Germania, Polonia, Francia, Stati Uniti e Canada sono tra quelli che registrano le permanenze più lunghe e una spesa media più elevata.

La Calabria ha tutte le caratteristiche per competere in questo mercato: oltre 800 chilometri di costa, tre parchi nazionali, aree archeologiche della Magna Grecia, borghi medievali, montagne e un patrimonio enogastronomico unico. Eppure il problema non è mai stato il paesaggio, ma l’organizzazione del sistema turistico.

Il primo nodo resta quello dei servizi. Il turista straniero, a differenza di quello domestico, sceglie una destinazione anche in base alla facilità con cui può raggiungerla e muoversi al suo interno. Trasporti pubblici insufficienti, collegamenti ferroviari lenti, strade spesso inadeguate e una rete di servizi digitali non sempre efficiente sono elementi che pesano molto nella percezione internazionale.

A questo si aggiunge un secondo fattore decisivo: la qualità dell’offerta. Il turismo globale si muove sempre più verso esperienze strutturate – itinerari culturali, percorsi naturalistici, enoturismo, turismo archeologico – mentre gran parte dell’offerta calabrese continua a essere concentrata quasi esclusivamente sul balneare estivo.

La conseguenza è una stagione corta e un’economia fragile, legata a poche settimane l’anno.

Eppure le opportunità non mancano. I dati sugli aeroporti regionali indicano una crescita significativa dei passeggeri e un interesse crescente dei mercati internazionali. La presenza di visitatori da Nord Europa, Nord America e Europa centrale dimostra che la Calabria sta entrando gradualmente nelle rotte del turismo globale.

La vera sfida dei prossimi anni sarà quindi trasformare questa curiosità in presenza stabile. Per farlo serviranno investimenti in infrastrutture, formazione degli operatori, promozione internazionale e soprattutto una visione coordinata tra istituzioni, territori e imprese.

Perché il turismo non è soltanto mare e ospitalità. È un sistema economico complesso, fatto di servizi, mobilità, cultura e organizzazione.

L’estate calabrese, come ogni anno, porterà migliaia di visitatori sulle sue coste. Ma il vero banco di prova sarà capire se, accanto ai vacanzieri di agosto, la regione saprà conquistare anche quel turismo internazionale che viaggia tutto l’anno e che, più di ogni altro, può contribuire a far crescere davvero l’economia del territorio.