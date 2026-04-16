Giuseppe Alfarano resta alla guida del Comune di Camini. Il primo cittadino del piccolo centro della vallata dello Stilaro ha ufficialmente deciso di ritirare le dimissioni dalla carica presentate prima di Pasqua. Determinante il confronto istituzionale avuto nei giorni scorsi con il Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro e l’assessore regionale Pasqualina Straface.

La riunione aveva l’obiettivo di affrontare le criticità amministrative e politiche che avevano portato Alfarano ad annunciare il passo indietro. Al centro del dialogo le difficoltà nella gestione di alcune emergenze locali, su tutte quella legata al randagismo. Secondo quanto emerso dalle interlocuzioni il Prefetto reggino ha garantito un supporto istituzionale più incisivo, mentre dalla Regione è arrivata la disponibilità a intervenire con risorse e strumenti concreti per sbloccare la questione.

Alla luce di queste rassicurazioni, il sindaco ha quindi scelto di proseguire il mandato, sottolineando la volontà di lavorare in un clima rinnovato di collaborazione tra enti. «Camini non ha mai scelto scorciatoie – ha dchiarato Alfarano – Abbiamo deciso di affrontare il problema con serietà, senza voltare le spalle agli animali e senza accettare modelli che contrastano con una visione rispettosa della loro dignità. Da questo punto di vista, gli incontri svolti hanno rappresentato un segnale positivo e incoraggiante. Ci sono ora le condizioni per andare avanti nell’interesse della comunità», avrebbe dichiarato al termine dell’incontro». La decisione segna dunque un punto di svolta nella crisi amministrativa, anche se resta alta l’attenzione sul tema. Per questo il Comune di Camini continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi annunciati.