Coinvolte anche le province di Catanzaro e Cosenza. Tra i reati contestati omicidio ed estorsione. L’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro

Nelle Province di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e dall’8° Nucleo Elicotteri, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 15 indagati (di cui 5 già detenuti).

Tra i destinatari del provvedimento i presunti esecutori dell’omicidio di Filippo Ceravolo, il 19enne vittima innocente di un agguato avvenuto il 25 ottobre 2012.

Tra i reati contestati associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra.

Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 10,30 nella Procura della Repubblica di Catanzaro.