Sono complessivamente quindici le persone raggiunte da un provvedimento di misura cautelare in carcere nell’ambito dell’inchiesta che ha fatto luce anche sul delitto del 19enne di Soriano vittima innocente

Associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra: sono questi i reati contestati alle persone che stamane sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione anti ‘ndrangheta coordinata dalla Dda di Catanzaro.

Nel mirino ancora una volta le cosche delle Preserre vibonesi, che avrebbero dato vita a una vera e propria guerra di mafia per accaparrarsi il controllo del territorio. Da una parte i Loielo, dall’altra gli Emanuele. Una guerra che ha fatto anche una vittima innocente, FIlippo Ceravolo, ucciso in un agguato il 25 ottobre 2012, all'età di 19 anni, mentre si trovava in auto in compagnia del vero obbiettivo dei killer, dopo aver accettato un passaggio.

I nomi di tutti gli indagati e delle misure cautelari: