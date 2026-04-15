Sono complessivamente quindici le persone raggiunte da un provvedimento di misura cautelare in carcere nell’ambito dell’inchiesta che ha fatto luce anche sul delitto del 19enne di Soriano vittima innocente
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Associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra: sono questi i reati contestati alle persone che stamane sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione anti ‘ndrangheta coordinata dalla Dda di Catanzaro.
Nel mirino ancora una volta le cosche delle Preserre vibonesi, che avrebbero dato vita a una vera e propria guerra di mafia per accaparrarsi il controllo del territorio. Da una parte i Loielo, dall’altra gli Emanuele. Una guerra che ha fatto anche una vittima innocente, FIlippo Ceravolo, ucciso in un agguato il 25 ottobre 2012, all'età di 19 anni, mentre si trovava in auto in compagnia del vero obbiettivo dei killer, dopo aver accettato un passaggio.
I nomi di tutti gli indagati e delle misure cautelari:
- Alessandria Francesco, nato il 20.01.1970 (in carcere)
- Bartone Elio, nato il 21.03.1992
- Callea Salvatore, nato il 02.07.1967 deceduto nel 2024
- Cappellano Bruno, nato il 12.02.1989
- Ciconte Enza, nata il 07.11.1994 (in carcere)
- Ciconte Nicola, nato il 07.01.1989 (in carcere)
- Criniti Antonio, nato il 16.01.1990
- Criniti Domenico, nato il 05.04.1988
- Criniti Nicola, nato il 21.11.1986 (in carcere)
- De Masi Pasquale, nato il 31.05.1984
- Emmanuele Salvatore, nato il 31.08.1994 (in carcere)
- Farina Salvatore, nato il 30.09.2002 (in carcere)
- Lazzaro Bruno, nato il 18.08.1988 (in carcere)
- Loielo Alex, nato il 02.05.1993
- Loielo Cristian, nato il 24.09.1990 (in carcere)
- Loielo Giovanni, nato il 18.07.1954
- Loielo Ivan, nato il 16.10.1991
- Loielo Rinaldo, nato il 23.05.1995 (in carcere)
- Loielo Rinaldo, nato il 02.12.1991 (in carcere)
- Loielo Valerio, nato il 10.02.1994 (in carcere)
- Magro Andrea, nato il 12.05.1981
- Mancuso Pantaleone, detto Scarpuni, nato il 27.08.1961
- Mozzillo Mario, nato il 05.09.1994
- Muller Gaetano, nato il 24.08.1999
- Nesci Angelo, nato il 22.12.1962
- Nesci Francesco, nato il 24.09.2001
- Nesci Giovanni, nato il 15.02.1997 (in carcere)
- Nesci Giovanni Alessandro, nato il 20.09.1990 (in carcere)
- Nesci Giovanni Nicola, nato il 27.04.2001
- Nesci Luciano, nato il 09.12.1976
- Nesci Massimo, nato il 27.11.1974
- Pagano Filippo, nato il 13.08.1991 (in carcere)
- Raimondo Marianna, nata il 11.08.1972 (in carcere)
- Sabatino Bruno, nato il 09.11.1994
- Uras Mauro Graziano, nato il 08.01.1971
- Zannino Domenico, nato il 21.11.1989