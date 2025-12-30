Il cantautore cosentino accenderà la notte di San Silvestro, preceduto da una parata di artisti del territorio: dalla musica d’autore di Speedy alle atmosfere contaminate di Garenna con Dj Kerò, passando per le voci calde di Giovanni Segreti Bruni, Paola Pizzino e Federica Greco. In mezzo l'ironia e l’energia dei Cinghios

Cosenza si prepara a salutare il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi del suo Capodanno: il concerto di Brunori Sas in Piazza dei Bruzi. Sarà il cantautore cosentino, protagonista di una stagione artistica straordinaria, ad accompagnare la città nell’ingresso nel 2026 con un live che promette di essere intenso e partecipato. È un ritorno “a casa” denso di significato, non solo artistico ma anche simbolico, che conferma il forte legame tra l’artista e la sua terra.

Il concerto di Capodanno, in programma a partire dalle ore 00.30, vedrà Brunori Sas esibirsi con la sua band al completo, ripercorrendo i brani più amati del suo repertorio. L’evento, organizzato da GF Entertainment in collaborazione con Mazinga Eventi, rappresenta uno dei momenti centrali delle festività cittadine e richiama in piazza migliaia di persone per una notte di musica e condivisione.

Chi sono gli artisti che anticipano Brunori

Ad anticipare l’esibizione di Brunori Sas sarà una programmazione di artisti locali che, a partire dalle ore 23.00, scalderanno il pubblico di Piazza dei Bruzi. La serata sarà condotta dalla presentatrice ufficiale Francesca Russo, con il primo ingresso musicale affidato al dj set di Franco Siciliano.

Tra le performance più curiose e inusuali in cartellone spicca quella dei Cinghios, un gruppo comico cosentino divenuto fenomeno virale sui social grazie alla sua ironia e all’uso creativo del dialetto. Nato quasi per gioco con video e sketch pubblicati online, il gruppo – formato da Valentino, Daniele, Marco e Domenico – ha progressivamente conquistato un pubblico vasto, trasformando il vernacolo cosentino in un linguaggio pop capace di raccontare la Calabria in modo autentico e originale. Con i loro contenuti hanno valorizzato la lingua, i paesaggi e i prodotti della regione attraverso video virali e collaborazioni con altri influencer locali, contribuendo a restituire alla cultura dialettale un ruolo protagonista anche fuori dal web. La loro presenza sul palco di fine anno rappresenta un elemento di sorpresa e freschezza, atipico per un evento di Capodanno di tale portata ma perfettamente in linea con l’energia collettiva della serata.

La scaletta proseguirà con Speedy, giovane cantautore che trae ispirazione dalla propria terra e dalle esperienze personali; Francesco Garenna con l’atmosfera contaminata del suo ultimo album “Traffico”, accompagnato da Dj Kerò; Paola Pizzino, voce calda e raffinata che fonde jazz, soul e pop; Giovanni Segreti Bruno, cantautore riconosciuto per il suo lirismo e per le collaborazioni artistiche; e Federica Greco (Fè), giovane interprete che porta sul palco un progetto musicale intimo e personale.

Una lunga notte di musica e spettacolo che accompagnerà Cosenza verso il nuovo anno, culminando con l’atteso live di Brunori Sas e proseguendo, dopo il concerto, con il dj set finale di Piero Tucci, per chiudere la serata in modo dinamico e coinvolgente.