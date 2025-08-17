Dopo aver spopolato sui social, il gruppo cosentino torna sui palchi con una serie di live molto attesi. Si parte stasera, ecco tutte le date previste
In questa estate segnata da tante incognite, una certezza arriva dalla Calabria: il successo travolgente dei Cinghios, gruppo comico nato a Cosenza e formato da Valentino Andrioli, Daniele Caputo, Domenico e Marco. Con la loro ironia e la forza comunicativa del dialetto cosentino, i Cinghios stanno conquistando migliaia di fan, diventando uno dei fenomeni social e live più freschi e autentici degli ultimi anni.
«Nei nostri video c’è sempre tanta Calabria – racconta Valentino – perché amiamo profondamente la nostra terra. Qui abbiamo anche il dono della sintesi: con una parola o un gesto si possono esprimere tante cose».
Il segreto del gruppo è raccontare la realtà con leggerezza, senza mai perdere il legame con le proprie radici. «Amiamo sempre usare l’ironia – spiega Valentino – perché tutti sanno che in Calabria non succedono solo cose belle, ma noi siamo consapevoli del nostro valore. Vediamo tanta gente che dopo anni di lavoro all’estero torna qui, e negli occhi di chi non può rientrare leggiamo nostalgia. Ce lo confermano i commenti e le mail che riceviamo ogni giorno».
Dopo tanto successo sui social, i Cinghios tornano sul palco con una serie di date live molto attese:
17 agosto: Acri (Cs), frazione Serricella, anfiteatro (Festa dei Minatori)
18 agosto: Paola (Cs), Lido Bora Bora sul lungomare
22 agosto: Maierà (Cs), centro storico
23 agosto: Fuscaldo (Cs), locale Divina
27 agosto: San Benedetto Ullano (Cs)
«Oltre a questi eventi – aggiunge Valentino – abbiamo in programma anche diverse serate private nelle varie province».
Il debutto dei Cinghios risale al 2017, inizialmente con video e sketch online. «Passare dallo schermo del computer a esibirsi davanti a tanta gente è stato uno shock – confessa Valentino – ma con il tempo abbiamo acquisito esperienza e oggi riusciamo a gestire la pressione. Questo ci ha resi più credibili anche agli occhi di chi crede nel nostro progetto».
Non mancano le difficoltà. «Il lavoro più impegnativo è restare al passo con la tecnologia. Bisogna essere presenti su tante piattaforme, ognuna con target e funzioni diverse. Le aspettative dei follower sono alte e quei numeri sotto i video possono esaltarti o condannarti. Noi, però, puntiamo a restare sempre genuini: facciamo tutto in casa, tutto homemade, senza filtri».
Con la loro comicità i Cinghios sono diventati un vero e proprio spot vivente per la Calabria, valorizzandone tradizioni, dialetti e bellezze. «Non vogliamo solo dire che abbiamo mare e montagna – sottolinea Valentino – ma trasmettere l’esperienza di un modo di vivere genuino, fatto di prodotti a km0 e di un’accoglienza che per noi calabresi è motivo di orgoglio. La colonna sonora di questo concetto? La nostra parodia di Toto Cutugno: da “Italiano vero” a “Calabrese vero”».
Non a caso, uno dei loro video sulle bellezze della regione è diventato virale, dimostrando che spesso bastano creatività e autenticità per promuovere meglio di campagne milionarie. «Dietro un grande video ci sono tanti professionisti che meritano rispetto – spiega Valentino – ma per raccontare la Calabria non servono testimonial come Raoul Bova. Se vuoi trasmettere emozioni vere, devono lavorare le persone che quelle emozioni le vivono ogni giorno».
I Cinghios, con la loro freschezza, sono oggi una delle realtà più amate e seguite non solo in Calabria, ma in molte parti d’Italia. Una comicità semplice, diretta, genuina, capace di far sorridere e allo stesso tempo raccontare l’anima profonda di una terra troppo spesso stereotipata.