Subentra a Giuseppe Bennardo. L’ingegnere romano vanta una lunga esperienza nel Corpo e ha ricoperto incarichi anche nel settore dell’innovazione tecnologica

L’ingegnere Davide Pozzi è il nuovo comandante reggente dei Vigili del fuoco di Catanzaro. Subentra all’ingegnere Giuseppe Bennardo, al termine del passaggio di consegne avvenuto al Comando provinciale.

Pozzi, dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico presso la Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Calabria dal giugno 2025, è nato a Roma nel 1971. Laureato con lode in Ingegneria civile alla Sapienza, ha conseguito due master di secondo livello: in Amministrazione e Governo del Territorio alla Luiss Guido Carli – School of Government e in Sistemi Informativi Geografici all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 2002, ha prestato servizio al Comando di Varese. Dal 2006 ha lavorato presso gli Uffici centrali di Roma, ricoprendo diversi incarichi nel settore dell’innovazione tecnologica e dei sistemi informatici. Ha partecipato alle attività di gestione delle emergenze legate ai terremoti dell’Aquila, dell’Emilia-Romagna e del Centro Italia, occupandosi anche della messa in sicurezza degli edifici.

Dal 2019 al 2021 è stato comandante dei Vigili del fuoco di Viterbo. Successivamente ha diretto l’Ufficio delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e l’Ufficio Monitoraggio e Sviluppo Tecnologico, contribuendo a progetti strategici per la digitalizzazione del Corpo finanziati dal Pnrr e allo sviluppo di infrastrutture tecnologiche a supporto delle sale operative 115/112 Nue.

Nel corso dei suoi incarichi ha inoltre partecipato a programmi europei di ricerca e innovazione, tra cui Framework Programme 7, Horizon 2020 e Horizon Europe.

Durante il passaggio di consegne, Pozzi ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal predecessore Bennardo, ringraziandolo per il patrimonio professionale e umano lasciato al Comando.

Nel primo incontro con il personale, il nuovo comandante ha sottolineato l’importanza della collaborazione, della condivisione e del lavoro di squadra, indicando come priorità la piena sinergia tra le diverse componenti del Comando, per garantire alla popolazione un servizio di soccorso efficace, tempestivo e qualificato, in continuità operativa e in stretta collaborazione con le istituzioni del territorio.