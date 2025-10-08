Gli studenti della secondaria dell’istituto catanzarese hanno distribuito ai passanti cuoricini con frasi tratte dalle canzoni del Blasco, nell’ambito di una campagna contro la dispersione scolastica. L’artista: «Un gesto semplice, ma potente, che ha portato bellezza, riflessione e sorrisi»

Un piccolo gesto, nato tra i banchi di scuola, è riuscito a toccare il cuore di Vasco Rossi. All’Istituto Comprensivo “Milani Preti” di Catanzaro, un gruppo di studenti della scuola secondaria ha ritagliato centinaia di cuoricini di carta, scrivendoci sopra i versi più amati delle canzoni del rocker emiliano. Poi li ha distribuiti lungo corso Mazzini, regalando sorrisi, stupore e un pizzico di poesia ai passanti.

L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto cofinanziato dall’Unione Europea “Non solo aquile, esplorare e valorizzare Catanzaro”, pensato per contrastare la dispersione scolastica e rafforzare il legame tra scuola e territorio. «La scuola – si legge sulla pagina Facebook dell’Istituto – è anche questo: un luogo dove le parole diventano ponti, e i cuori parlano».

Un gesto semplice ma potentissimo, che ha portato bellezza, riflessione e tanta emozione. E quando l’iniziativa è arrivata sotto gli occhi di Vasco Rossi, la magia si è compiuta: il Blasco ha rilanciato l’iniziativa sul suo profilo Instagram, commentando con affetto e orgoglio il gesto dei ragazzi calabresi.

Migliaia di like, condivisioni e commenti entusiasti hanno riempito la rete. “Come nelle favole”, direbbe lui: un piccolo atto d’amore, nato in una scuola di Catanzaro, capace di unire generazioni diverse sotto un unico messaggio - quello del cuore, della musica e della speranza.