Sono stati consegnati questa mattina i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport “Giuseppe Greco” di Catanzaro. La ditta appaltatrice Tekno Edil è stata incaricata della riqualificazione che prevede un importo complessivo di 250mila euro. Gli interventi partiranno l’1 marzo e dovranno essere conclusi entro 150 giorni.

Gli interventi riguardano la revisione totale dell’impianto elettrico e idrico-sanitario, il rifacimento e l’adeguamento dei servizi igienici, il ripristino del parquet del campo da gioco, dei pavimenti degli spogliatoi e della guaina impermeabile posta sui solai di copertura, per i quali verranno realizzate soluzioni mirate a eliminare le infiltrazioni d’acqua. Saranno rifatti gli intonaci interni ed esterni, ritinteggiati gli interni della struttura (opere in ferro comprese) e gli infissi, sostituite le porte interne danneggiate e la porta d’uscita di sicurezza, demoliti e ristrutturati i marmi della scala d’ingresso lato sud e verrà realizzata, infine, una rampa mobile per l’accesso delle persone diversamente abili.

“La ristrutturazione generale dell’impianto è la soluzione più concreta per eliminare le criticità del PalaGreco”, ha affermato il sindaco. “Questo palazzetto - ha aggiunto Abramo - è sempre stato molto utilizzato dalle società sportive della pallacanestro e della pallavolo ed è importante che abbia di nuovo la piena e sicura fruibilità per ritornare a rivestire, in completa efficienza, il ruolo di punto di riferimento per questi sport che gli è proprio”.

l.c.