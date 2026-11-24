Il consigliere comunale replica al rettore e torna sulle procedure per le chiamate dei professori ordinari: nel mirino i decreti firmati, i rapporti familiari e il ruolo degli organi accademici. Annunciati nuovi accessi agli atti: «Le carriere si spiegano con i documenti e non con le querele»

Nuovo capitolo dello scontro tra il rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, e il consigliere comunale Antonello Talerico. Dopo la nota con cui il rettore ha definito «farneticanti» le dichiarazioni dell'esponente politico, annunciando il mandato ai legali dell'Ateneo per avviare iniziative giudiziarie a tutela della propria immagine, arriva la controreplica di Talerico, che torna sulle procedure per le chiamate dei professori ordinari e solleva ulteriori interrogativi sulla gestione degli atti e sul ruolo degli organi accademici.

«Il Rettore Cuda definisce “farneticanti” le mie dichiarazioni e annuncia che l'Università ha dato mandato ai suoi legali. Non pensi di intimorirmi. Io ho fatto domande e ho citato atti pubblicati sul sito dell'Ateneo. Lui risponde con un aggettivo e con gli avvocati. Allora gli chiedo: quali sarebbero le dichiarazioni farneticanti? Me ne indichi una», afferma Talerico.

Il consigliere comunale entra quindi nel merito delle questioni legate ai rapporti familiari all'interno dell'Università, citando alcuni casi che, a suo giudizio, meriterebbero chiarimenti. «È farneticante dire che per la cattedra di Biologia molecolare l'unica professoressa associata negli elenchi dell'Ateneo è sua moglie? È farneticante dire che tra i tre associati di Neurologia c'è il figlio dell'ex Rettore Aldo Quattrone? Che l'unica associata di Psichiatria è la moglie di un ordinario della stessa materia? Che la moglie del presidente del Senato accademico lavora nel dipartimento diretto dal marito?».

Talerico contesta al rettore di non aver affrontato direttamente questi aspetti nella sua nota: «Il Rettore non smentisce nessuno di questi fatti. Nella sua nota le parole moglie, coniuge e figlio non compaiono mai».

Uno dei punti centrali della controreplica riguarda la firma dei decreti relativi alle procedure concorsuali. Talerico sostiene che quanto dichiarato da Cuda, secondo cui non avrebbe firmato alcun atto relativo alle procedure, sarebbe contraddetto dalla documentazione pubblicata sul sito dell'Ateneo.

«Il Rettore scrive di non aver firmato alcun atto relativo alle procedure concorsuali. Non è così. Il bando (a cui partecipa la moglie) per la cattedra di Biologia molecolare è il decreto rettorale n. 1563 del 3 novembre 2026. La nomina della commissione (che dovrà valutare la moglie) è il decreto n. 1620 del 6 novembre. Tutti e due portano in calce la dicitura “Il Rettore Prof. Giovanni Cuda”. Sono sul sito dell'Università e chiunque può leggerli. Delle due l'una: o quei decreti non sono suoi e allora dica chi li ha firmati al suo posto, oppure la nota di oggi afferma una cosa non vera».

L'esponente politico chiede inoltre chiarimenti sulla partecipazione del rettore alle riunioni degli organi collegiali, richiamando il ruolo previsto dallo Statuto dell'Università. «Scrive anche di non aver partecipato ad alcuna riunione degli organi collegiali. Il Consiglio di amministrazione, per statuto, lo presiede il Rettore. Del Senato accademico il Rettore è componente di diritto. I bandi richiamano le sedute del 12, del 29 e del 30 ottobre. Chi ha presieduto il Consiglio di amministrazione in quei giorni? Basta pubblicare i verbali. Oggi sul sito non ci sono».

Talerico si sofferma anche sulle dichiarazioni di Cuda relative alla partecipazione alle votazioni dei docenti legati da rapporti di parentela con i candidati. «Scrive poi che i professori legati da rapporti di parentela con i candidati non hanno partecipato al voto. Prendo atto. Dunque i parenti tra i candidati ci sono? È esattamente la domanda che ho posto il 23 novembre. Quanti sono e per quali cattedre? E i coniugi, che per la legge non sono parenti, hanno votato o si sono astenuti?».

Nel mirino del consigliere finiscono anche le procedure dipartimentali e la composizione delle commissioni. «Dice che le proposte sono state approvate all'unanimità nei dipartimenti. Può darsi. Ma i verbali dei dipartimenti pubblicati sono fermi a luglio. Dice che le commissioni non sono fatte in casa perché due commissari su tre vengono da altri Atenei. Però conferma lui stesso che i nomi dei commissari li hanno proposti i dipartimenti che fanno la chiamata. Non c'è stato alcun sorteggio. È quello che ho scritto».

Talerico sostiene inoltre che nella risposta del rettore non siano stati affrontati altri aspetti sollevati in precedenza, tra cui la scelta di cambiare settore disciplinare, i tempi di pubblicazione dei bandi e la durata delle procedure. «Su tutto il resto il Rettore tace. Non dice chi sono i candidati. Non spiega perché il 3 aprile ha lasciato la Biologia molecolare per passare alla Biochimica, sette mesi prima che uscisse la cattedra. Non spiega perché quella cattedra arriva diciannove mesi dopo la nomina di sua moglie a professoressa associata. Non spiega perché venti bandi sono usciti in tre giorni e sono rimasti aperti una settimana».

Il consigliere comunale ribadisce di non voler mettere in discussione l'autonomia universitaria, ma rivendica il diritto di chiedere chiarimenti sull'utilizzo delle risorse pubbliche. «L'autonomia dell'Università è scritta nella Costituzione e nessuno la mette in discussione. Ma autonomia non vuol dire non dover rispondere a nessuno. L'Università vive di soldi pubblici e un consigliere comunale ha il dovere di fare domande».

Infine, Talerico contesta la decisione dell'Ateneo di affidarsi ai legali e annuncia ulteriori iniziative per approfondire la vicenda. «Un Rettore che a domande precise risponde con il mandato ai legali dell'Ateneo dà la misura della sua difficoltà. Chi li paga quei legali? L'Università, cioè i cittadini? Io di avvocati non ho bisogno. Forse ne avrà bisogno lui, perché adesso approfondirò tutto: gli atti del Nucleo di valutazione, i pareri dei revisori dei conti, le forniture, la Fondazione UMG. Presenterò richiesta di accesso a tutti i verbali che hanno deciso questi venti posti».

La conclusione è un nuovo appello rivolto al rettore e all'Ateneo: «Agli studenti meritevoli e bisognosi il Rettore pensi con le borse di studio e non con le cause contro chi fa domande. Io continuo. Le carriere all'Università pubblica si spiegano con gli atti e non con le querele. Anche perché non ha smentito nulla di ciò che ho chiesto prima e ora».