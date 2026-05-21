Con la formale pubblicazione in albo pretorio della determina recante la firma del dirigente del settore Programmazione e gestione risorse europee, Giovanni Laganà e del responsabile del procedimento, Fabio Gualtieri, è stata ufficialmente aggiudicato alla ditta Mirabelli Mariano srl di Castiglione Cosentino l’appalto dei lavori di “Riqualificazione stadio comunale Nicola Ceravolo e relative aree di pertinenza”. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 9 milioni di euro a valere sul finanziamento regionale già a disposizione di Palazzo De Nobili.

Considerata l’importanza del fatto tempo, l’attesa del perfezionamento dell’iter di gara non ha comunque impedito che già nei giorni scorsi venissero avviate attività di confronto, con sopralluoghi e rilievi. Approdano dunque ai nastri di partenza interventi prioritari e strategici per il “Ceravolo”, sicuramente molto attesi.

«Questo è un primo risultato, che apre un percorso di grande responsabilità verso un’opera che sappiamo essere altamente simbolica per tutta la cittadinanza catanzarese – ha detto Pasquale Squillace, assessore ai Lavori pubblici nella giunta guidata dal sindaco Nicola Fiorita. Un risultato che è frutto di un lavoro corale, che abbiamo portato avanti tutti insieme ma un risultato che, di certo, non si sarebbe potuto conseguire senza l’apporto determinante dei nostri uffici tecnici, ai quali deve giungere il grazie sentito e non formale dell’Amministrazione comunale ma anche della città tutta».