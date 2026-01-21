Circolazione ferroviaria in ripresa in Calabria dopo l'eccezionale ondata di maltempo. «Domani - si legge in una nota di Fs - riapriranno gradualmente le linee Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e via Tropea, mentre resta chiusa la Ionica, da Melito a Crotone, per consentire ai tecnici di Rfi gli interventi di ripristino dell'infrastruttura dai danni causati dal maltempo».

La circolazione ferroviaria in Calabria ha vissuto una giornata complessa, segnata da ritardi, cancellazioni e sospensioni a causa del passaggio del ciclone Harry. Fin dalle prime ore del mattino, piogge intense e forti raffiche di vento hanno imposto misure di sicurezza, costringendo Rete Ferroviaria Italiana a intervenire su più fronti.

I disagi più significativi si sono registrati sulle linee regionali e sulle direttrici tirreniche e ioniche, dove la circolazione è stata a lungo rallentata o interrotta. In particolare, numerosi treni sono stati cancellati o limitati di percorso, mentre problemi legati alle condizioni del terreno e alla presenza di acqua sui binari hanno reso necessari controlli tecnici approfonditi.

Nel corso della giornata, tecnici e squadre di emergenza di Rfi sono stati impegnati in verifiche dell’infrastruttura, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione prima della ripresa dei collegamenti. Solo nel pomeriggio si è registrato un graduale miglioramento della situazione su alcune tratte.