I disagi alla circolazione ferroviaria sul tratto dell’alto Tirreno Cosentino a nord della stazione di Paola, sono iniziati all’alba quando Rfi ha dovuto sospendere la circolazione dei convogli tra Bonifati e Cetraro a causa di materiale caduto sui binari. I treni a lunga percorrenza in partenza da Reggio Calabria per Venezia, Torino e Roma sono stati bloccati per consentire al personale di rimuovere gli ostacoli e ripristinare la linea. Stessa sorte per il Sibari-Bolzano che ha atteso il via libera fermo alla stazione di Torano-Lattarico subito dopo la partenza dalla frazione jonica. Cancellati anche alcuni collegamenti locali tra Cosenza e Paola e tra Paola e Sapri.

Soltanto verso le ore 8,00 la circolazione è gradualmente ripresa. Ma il forte vento di burrasca ha imposto ai locomotori il transito a velocità limitata. Per cui si sono accumulati ritardi superiori ai 60 minuti, in alcuni casi arrivati anche ai 140 minuti. La Freccia Roma-Reggio Calabria delle 7,30 ha terminato la propria corsa a Salerno e i passeggeri sono stati dirottati sul successivo treno ad alta velocità in arrivo nella città dello Stretto alle 15,27. Stessa sorte per i passeggeri del Siracusa-Roma costretti a scendere a Paola ed a proseguire a bordo di altri treni diretti a nord.

Si segnalano inoltre diversi interventi per alberi caduti a San Sucido, Fuscaldo, Cetraro e gravi danni agli stabilimenti balneari proprio a causa del vento. Anche in queste zone i comuni hanno attivato i centri operativi ed il costante contatto con la Protezione Civile. Emesse numerose ordinanze per limitare gli spostamenti se non per casi di effettiva necessità.