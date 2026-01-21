I disagi alla circolazione ferroviaria sul tratto dell’alto Tirreno Cosentino a nord della stazione di Paola, sono iniziati all’alba quando Rfi ha dovuto sospendere la circolazione dei convogli tra Bonifati e Cetraro a causa di materiale caduto sui binari. I treni a lunga percorrenza in partenza da Reggio Calabria per Venezia, Torino e Roma sono stati bloccati per consentire al personale di rimuovere gli ostacoli e ripristinare la linea. Stessa sorte per il Sibari-Bolzano che ha atteso il via libera fermo alla stazione di Torano-Lattarico subito dopo la partenza dalla frazione jonica. Cancellati anche alcuni collegamenti locali tra Cosenza e Paola e tra Paola e Sapri.

Redazione
Soltanto verso le ore 8,00 la circolazione è gradualmente ripresa. Ma il forte vento di burrasca ha imposto ai locomotori il transito a velocità limitata. Per cui si sono accumulati ritardi superiori ai 60 minuti, in alcuni casi arrivati anche ai 140 minuti. La Freccia Roma-Reggio Calabria delle 7,30 ha terminato la propria corsa a Salerno e i passeggeri sono stati dirottati sul successivo treno ad alta velocità in arrivo nella città dello Stretto alle 15,27. Stessa sorte per i passeggeri del Siracusa-Roma costretti a scendere a Paola ed a proseguire a bordo di altri treni diretti a nord.

Francesco Roberto Spina
Si segnalano inoltre diversi interventi per alberi caduti a San Sucido, Fuscaldo, Cetraro e gravi danni agli stabilimenti balneari proprio a causa del vento. Anche in queste zone i comuni hanno attivato i centri operativi ed il costante contatto con la Protezione Civile. Emesse numerose ordinanze per limitare gli spostamenti se non per casi di effettiva necessità.

Il vento che sta sferzando il Tirreno cosentino ha causato ritardi alla circolazione ferroviaria. Ecco la situazione