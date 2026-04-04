Una lunga fila silenziosa ha attraversato le strade della città nella serata del Venerdì Santo. Si è svolta così la tradizionale Processione del Cristo Morto, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Fin dalle prime ore della sera, tanti fedeli si sono radunati per prendere parte al corteo.

Un momento di raccoglimento, accompagnato da preghiere e canti, che ogni anno richiama una partecipazione ampia e composta. La processione ha percorso le vie principali, seguendo un itinerario ormai consolidato.

Le luci soffuse e il passo lento hanno segnato un clima di rispetto e attenzione. Presenti anche le autorità civili e militari, insieme a rappresentanti di associazioni e gruppi di volontariato, che hanno contribuito all’organizzazione. Nessun incidente o problema durante lo svolgimento. Il corteo si è mosso in modo ordinato, con il supporto dei volontari impegnati lungo il percorso.

Al termine, spazio alla riflessione finale dell’Arcivescovo, che ha richiamato il significato della Croce nel tempo attuale. «Non è solo un simbolo del passato, ma un segno che parla anche oggi», ha detto, invitando a guardare alle sofferenze presenti nel mondo. Nel suo intervento ha citato i conflitti, con un riferimento alla Terra Santa, ma anche le difficoltà legate alle migrazioni, le tragedie in mare e le conseguenze delle azioni dell’uomo sull’ambiente.

Un richiamo anche alle famiglie in difficoltà e ai bambini coinvolti in situazioni di disagio. «Non bisogna restare indifferenti», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di gesti concreti nella vita quotidiana. Un passaggio è stato dedicato anche a chi opera nel volontariato e nell’assistenza, con un ringraziamento per il lavoro svolto ogni giorno accanto alle persone più fragili.

La serata si è conclusa senza particolari criticità, con il rientro dei partecipanti dopo la preghiera finale. La Processione del Cristo Morto si conferma un momento centrale per la comunità, capace di unire tradizione religiosa e partecipazione collettiva.