VIDEO | Ricostruita l’esistenza di un gruppo organizzato che, con il supporto anche di funzionari pubblici, avrebbe falsificato documenti per aggirare le norme. Nel mirino anche un patronato cittadino

Si è conclusa la fase delle indagini preliminari su un presunto sistema illecito legato al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, scoperto dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme. Sono 61 le persone indagate, a vario titolo, per una serie di reati che comprendono falso ideologico, truffa e indebita percezione di fondi pubblici.

Secondo quanto emerso dalle investigazioni, gli indagati avrebbero messo in piedi un meccanismo articolato basato su false residenze, contratti di lavoro inesistenti e locazioni simulate, con l’obiettivo di consentire a cittadini extracomunitari di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno in Italia.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbe un gruppo organizzato che, con il supporto anche di un pubblico ufficiale, avrebbe falsificato accertamenti di residenza per permettere l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune di Lamezia Terme. In alcuni casi, sarebbero state predisposte comunicazioni di assunzione mai avvenute e contratti di affitto fittizi, successivamente registrati per dare parvenza di regolarità.

L’indagine ha inoltre portato alla luce il coinvolgimento di altri funzionari pubblici: uno per un singolo episodio di falso, un altro per presunta rivelazione di segreti d’ufficio legati alle attività investigative.

Non solo. Alcuni degli indagati avrebbero organizzato anche finti matrimoni tra cittadini italiani – talvolta anziani – e giovani donne straniere, con lo scopo di aggirare le norme sull’immigrazione. Parallelamente, sarebbero state documentate false assunzioni come lavoratori domestici per rafforzare le richieste di regolarizzazione.

Tra i nodi dell’inchiesta anche un patronato cittadino: secondo gli investigatori, sarebbe stato gestito da persone formalmente disoccupate e percettrici di reddito di cittadinanza, ma che in realtà avrebbero guadagnato illegalmente offrendo pratiche fittizie a cittadini stranieri.

Le conseguenze non si sono fatte attendere: per 55 persone è stata revocata l’erogazione del reddito di cittadinanza, ottenuto dichiarando falsamente una lunga residenza in Italia.

Dei 61 indagati, 47 sono cittadini extracomunitari, mentre 14 sono italiani.

I nomi degli indagati

1. PERRI Pasquale, nato a Nicastro, ora Lamezia Terme (CZ), il 20/01/1965

2. CARUSO Michele Ugo, nato a Nicastro ora Lamezia Terme (CZ) il 04/03/1963

3. SESTO Antonio, nato a Nicastro ora Lamezia Terme (CZ) il 12/10/1953

4. MURACA Michele, nato a Nicastro ora Lamezia Terme (CZ) il 12/10/1955

5. MURACA Valeria, nata a Lamezia Terme (CZ) il 20/09/1988

6. PERRI Franco, nato a Lamezia Terme (CZ) il 15/11/1971

7. PINGITORE Luigi detto “Luciano”, nato a Lamezia Terme (CZ) il 02/02/1974

8. DOMENICANO Caterina, nata a Lamezia Terme (CZ) il 14/07/1976

9. MAZZEI MARIO Fortunato, nato a Sambiase ora Lamezia Terme (CZ) il 21.11.1959

10. GENTILE Rosetta, nata a Sambiase, ora Lamezia Terme (CZ) il 08/08/1967

11. BEVILACQUA Andrea, nato a Lamezia Terme (CZ) il 14/11/1981

12. RUSSO Vittorio, nato a Lamezia Terme (CZ) il 09.11.1994

13. CIMINO Carmine, nato a Sambiase ora Lamezia Terme (CZ) il 20/05/1961

14. PINHAO CAVACO Luis Manuel, nato in Portogallo (EE) l’11.07.1962

15. DE FREITAS Lidia Filha, nata in Brasile il 10/12/1959

16. EL MIFTAHY Bouazza detto “Giovanni”, nato in Marocco (EE) il 01/01/1954

17. TOUAF Souad, nata in Marocco (EE) il 10/08/1984

18. DAOUI Hayat, nata in Marocco (EE) il 03/02/1981

19. NYLENDER James GL, nato in Sierra Leone (EE) il 15/09/1997

20. OBOHYakubu, nato in Nigeria (EE) il 01/02/1991

21. OBAKPOLOR Prosper, nato in Nigeria (EE) il 27/07/1999

22. AKHIMIEN Kingsley, nato in Nigeria (EE) il 24/11/1991

23. KEITA Bubacarr, nato in Gambia (EE) il 05/10/1996

24. JAMME HIdrissa, nato in Gambia (EE) il 02/02/1996

25. ABDULLA Kader Dishad, nato in Iraq (EE) il 16/10/1978

26. BARRY Amadou, nato in Gambia (EE) il 03/02/2001

27. DARBOE Saikou, nato in Gambia (EE) il 10/02/2000

28. OLIYE Jude, nato in Nigeria (EE) il 15/08/1998

29. AGBONTAENJonathan nato in Nigeria (EE) il 10/11/1995

30. DIALLO Mussa, nato in Senegal (EE) il 05/05/1994

31. GODWIN Abraham, nato in Nigeria (EE), il 24/03/1995

32. SANO Youssuf nato in Senegal (EE) il 17/05/1992

33. AKTHER Tasleem, nata il 12/01/1981 in Pakistan

34. FRIDAY Happy, nata il 23/03/1999

35. OKAFOR Evans, nato in Nigeria (EE) il 10/02/1995

36. UDI Igofose, nato in Nigeria (EE) il 20/04/1986

37. ASIA God’s Power, nato in Nigeria (EE) il 19/03/1988

38. TOUAF Bouchra, nata in Marocco il 03/09/1979

39. IYAYI Moses Osagie, nato in Nigeria (EE) il 11/01/1983

40. OSUNDE Progress, nato in Nigeria (EE) il 21/04/1992

41. BOUGHANMI Mourtadha, nato in Tunisia (EE) il 15/07/2001

42. HUSSEN Ali, nato in Somalia (EE) il 01/01/1989

43. MOHAMMED Sumaila, nato in Ghana (EE) il 18/03/1999

44. OSADIAYE Sweet Ehisogie, nata in Nigeria (EE) il 02/11/1983

45. BENAYAD ELMehdi, nato in Marocco (EE) il 29/06/1997

46. PATRICK Glory, nata in Nigeria (EE) il 12/06/1996

47. DIARRA Moussa, nato in Costa D’Avorio (EE) il 01/02/2000

48. PETER Monday, nato in Nigeria (EE) il 25/03/1990

49. ABDUL Suraj, nato in Nigeria (EE) il 02/02/1994

50. KENETH Wisdomo Bright, nato in Nigeria (EE) il 12/06/1999

51. KONATE Soumahila, nato in Costa D'Avorio (EE) il 01/06/1984

52. MICHAEL Tessy, nata in Nigeria (EE) il 01/01/1990

53. OBAGO Oliver, nato in Nigeria (EE) il 30/09/1996

54. BAH Abdulai, nato in Sierra Leone (EE) il 25/07/2001

55. BRAIMOH Emike, nato in Nigeria (EE) il 14/8/1995

56. DARBOE Alfusainey, nato in Gambia (EE) il 14/11/1995

57. BARADJI Madimran, nato in Mali (EE) il 10/12/1992

58. RUPERTO Giovanni, nato a Nicastro ora Lamezia Terme (CZ) il 23/04/1968

59. ALI Ahmed, nato ad Luuo Ganane (Somalia) il 01/06/1983

60. AILLA Mounia, nata in Marocco (EE) il 22/06/1999

61. BOUAFIR Hamza, nato in Marocco (EE) il 16/03/1991