I piccoli pazienti del reparto di chirurgia pediatrica hanno ricevuto uova di Pasqua dal club “Angelo Faragasso”, un momento di gioia e vicinanza che ha toccato operatori e famiglie

Questa mattina il Milan Club “Angelo Faragasso” di Acri ha fatto visita al reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, consegnando uova di Pasqua ai piccoli pazienti e agli operatori sanitari.

Un gesto che ha portato sorrisi e momenti di gioia in un contesto delicato, illuminando le giornate di chi sta affrontando un percorso di cura complesso. «Piccoli gesti che fanno una grande differenza», commentano i promotori dell’iniziativa, «portando non solo dolci, ma anche vicinanza e affetto a chi ne ha più bisogno».

L’iniziativa conferma l’importanza della solidarietà e dell’impegno delle associazioni locali nel sostenere famiglie e operatori sanitari, specialmente durante le festività.