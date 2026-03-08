I due giovani cosentini hanno partecipato con la squadra "Trentingrani 2.0" al Campionato Italiano Giovanile Debate, mostrando eccellenza accademica e capacità argomentativa

I due cosentini Carlo Mascherpa e Anna Sorrentino, già campioni nazionali di dibattimento agonistico a livello universitario, difendono il titolo anche quest'anno. Carlo Mascherpa, diplomato nel 2022 al liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza, e Anna Sorrentino, diplomata al liceo classico Gioacchino da Fiore nel 2021, studiano entrambi giurisprudenza all'Università degli Studi di Trento.

Con la squadra "Trentingrani 2.0" hanno partecipato al Campionato Italiano Giovanile Debate (CIGD), sezione University, organizzato dalla Tridentum Debating Society in collaborazione con la Società Nazionale Debate Italia (SN-DI), con il prezioso contributo della Provincia autonoma di Trento, dell'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento, del Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine e della Fondazione Caritro.

La squadra è composta da Anna, Carlo e Gabriele Beschi (un ragazzo trentino). Il torneo ha accolto 28 squadre provenienti da università di tutta Italia. La struttura degli incontri segue il modello British Parliamentary: quattro squadre (ognuna composta da due debater), due a favore e due contro, si sfidano su una mozione, giudicata da tre esperti (ad esempio docenti di scuole superiori o debater con esperienza). La mozione viene comunicata ai partecipanti solo 15 minuti prima del dibattito (c.d. Modello Impromptu); in questo breve arco di tempo si definisce cosa dire, la strategia argomentativa e quali dei due membri ricopriranno i ruoli previsti per ciascuna squadra, ciascuno con diversi oneri di protocollo.

Il torneo si è svolto in modalità asincrona fino alle semifinali, mentre semifinali e finale si sono tenute in presenza il 7 marzo 2026 a Trento. Qui i campioni si sono imposti dibattendo la mozione: "questa assemblea vieterebbe la sperimentazione genetica mirata al potenziamento umano". Carlo Mascherpa è stato premiato come secondo miglior speaker del torneo.