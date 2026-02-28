Nella quarta serata trionfa la “strana coppia” con una sorprendente versione di The Lady Is a Tramp. Attesa ora per la finalissima di oggi durante la quale sarà proclamato il vincitore di questa edizione 2026
Ditonellapiaga e TonyPitony, con una sorprendente versione di The Lady Is a Tramp, vincono la serata delle cover del Festival di Sanremo.
Sul podio al secondo posto Sayf con Hit The Road Jack, brano reso immortale da Ray Charles, con Alex Britti e Mario Biondi in versione Blues Brothers; al terzo Arisa con Quello che le donne non dicono, brano manifesto di Fiorella Mannoia, interpretata con il Coro del Teatro Regio di Parma.
Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, co-conduttori della serata Bianca Balti, tornata all'Ariston dopo un anno dal racconto della sua battaglia contro il tumore ovarico, e Alessandro Siani, nome tenuto segreto fino a pochi minuti prima dell'inizio della serata.
Durante la serata è stato assegnato il premio alla carriera a Caterina Caselli, a 60 anni dal successo di 'Nessuno mi può giudicare'.
Stasera la finale del festival, durante la quale sarà proclamato il vincitore di questa edizione 2026.