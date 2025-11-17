Una delegazione italiana del Forum ecofemminista partecipa a una due giorni di lavori al Parlamento europeo per rafforzare reti, diritti e strategie comuni contro le nuove forme di fascismo e le violenze di genere. Presente anche la nostra regione con la co-coordinatrice regionale di Europa Verde

Dal 18 al 20 novembre, una delegazione di rappresentanti italiane del Forum Donne Verdi sarà a Bruxelles per partecipare a una due giorni di lavori dedicati all’ecofemminismo, alla difesa dei diritti fondamentali e al contrasto alle nuove forme di fascismo in Europa.

L’iniziativa nasce grazie alla disponibilità e al sostegno dell’eurodeputata Benedetta Scuderi, che ha messo a disposizione del Forum uno spazio istituzionale all’interno del Parlamento europeo per favorire confronto, formazione e costruzione politica.

Durante le giornate si svolgeranno momenti di dialogo e approfondimento su temi centrali per il movimento ecologista e femminista: salute di genere, giustizia sociale, ambiente, partecipazione politica delle donne e tutela dei diritti democratici in un contesto europeo sempre più complesso.

La visita si concluderà con una tavola rotonda che riunirà attiviste, amministratrici e rappresentanti europee, dando vita a un confronto aperto e plurale. L’incontro rappresenta la prima uscita pubblica significativa del Forum Donne Verdi a livello europeo e segna un passaggio importante nel percorso di crescita e consolidamento della sua rete.

Per la co-coordinatrice regionale di Europa Verde, Alessia Alboresi, che parteciperà all’evento per la Calabria, in un momento storico in cui i diritti delle donne e la qualità della democrazia vengono messi nuovamente in discussione, costruire reti solide e percorsi politici internazionali non è più un’opzione, ma una necessità. “Essere qui a Bruxelles significa rafforzare un dialogo che supera i confini nazionali e ci permette di immaginare strategie comuni e più efficaci. Lo facciamo anche in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: un impegno collettivo che richiede coraggio, alleanze e uno sguardo europeo capace di proteggere e amplificare le nostre battaglie”, ha affermato Arboresi.

Il Forum rafforza così il proprio impegno nel portare avanti una visione ecofemminista che unisce tutela dell’ambiente, diritti delle donne e difesa della democrazia.