Elena Sophia Senise, giovane attrice cosentina sarà protagonista del film Rai “Seduci & Scappa” della serie "Purché finisca bene", diretto da Fabrizio Costa e prodotto da Pepito produzioni. Il film andrà in onda il 2 gennaio del 2026, in prima serata su Rai Uno e la piccola attrice interpreterà il ruolo di Diana, una bambina di circa 7 anni, molto dolce, simpatica ed intelligente. Diana, però, soffre l’assenza del padre e di un luogo stabile dove vivere. Difatti è sempre in viaggio con la mamma. Ma un bel giorno le cose potrebbero cambiare, grazie ad un incontro inaspettato.

Seduci & Scappa, con Mariana Lancellotti, Francesco Arca, Nino Frassica, Chiara Trone la piccola Elena Sophia Senise, per la regia di Fabrizio Costa, racconta la storia di Alice, madre single in fuga dall’ex compagno Max, un truffatore che vuole riprendersi l’affido della figlia. Accolta dallo zio Calogero, ex attore burbero ma dal cuore buono, Alice trova sostegno nella cugina Mati, con cui escogita un piano originale: truffare uomini approfittatori come forma di risarcimento per le ingiustizie subite. L’incontro con Leonardo, gentile e affascinante, metterà però in discussione i suoi piani e le farà riscoprire il valore dell’amore e della fiducia.

Seduci & Scappa è stato realizzato con la collaborazione di Fondazione Calabria Film Commission. Andrà in onda il 2 gennaio 2026.

Chi è Elena Sophia Senise

Attrice Italiana, nove anni - Calabrese di nascita (Castrovillari), si trasferisce a Roma subito dopo la nascita. All'età di tre anni mostra subito le sue qualità "teatrali". Quando si trova a casa si veste con lunghi lenzuoli per recitare i classici di Dante. Partecipa così ai primi corsi di recitazione organizzati da associazioni teatrali, prima in asilo nido e successivamente organizzati dalle scuole elementari.

All'età di cinque anni, dopo una lunga selezione, i genitori riescono ad iscriverla allo Studio Ofelia, una delle più rinomate e storiche società di rappresentanza artistiche e dello spettacolo della capitale, dove da subito ha la possibilità di studiare corsi di recitazione e studio della sceneggiatura con attori, registi e casting director di fama. Curiosa, vede e studia il dietro le quinte di ogni film. Scrive piccole sceneggiature e si diverte a girare video e brevi cortometraggi, creando anche dei personaggi. Elena Sophia preferisce andare agli Studios di Cinecittà per ammirare e studiare la storia dei grandi classici del cinema italiano, anziché trascorrere una giornata al parco giochi o al luna park. I suoi grandi idoli sono Carlo Verdone, Gigi Proietti, Claudia Cardinale e Sophia Loren, ma anche attori come Clint Eastwood, Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger, Jack Nicholson, Morgan Freeman, Al Pacino e Robert De Niro.

I suoi film preferiti sono "La Dolce Vita" di Fellini, quasi tutti i Western di Sergio Leone, in particolar modo "C'era una volta il West", ma anche "Troppo Forte", con Carlo Verdone, "Terminator", "Lo squalo", "Cast Way”. Oggi sui muri della sua cameretta sono presenti tutte le locandine dei lavori dove vi

ha partecipato come attrice. Sulle mensole, oltre a cimeli cinematografici, si trovano incorniciati gli autografi a lei dedicati. Il suo primo lavoro davanti alle telecamere arriva nel febbraio del 2022, per un famoso elettrodomestico.

Ma e nel marzo del 2023 che ottiene un ruolo come attrice protagonista nella serie televisiva di grande successo “Lea - I Nostri Figli”, prodotta da Banijay Studios e Rai Fiction. Nell ottobre del 2023 partecipa come (figura speciale) al programma televisivo “C’è Posta per Tè”, condotto da Maria De FIlippi. Partecipa anche nelle successive edizioni, quelle del 2024, 2025 e 2026. Nel Dicembre del 2024 ottiene la parte come attrice protagonista nella prima sit-com in Italia dedicata ai bambini, dal nome “Crazy Baby Playground”. Nell Aprile del 2024 ottiene un importante parte come attrice protagonista nella serie Televisiva di successo dal nome “Costanza”, tratta dal famoso romanzo “Una Questione di Costanza”, di Alessia Gazzola. Proprio con la serie "Costanza", andata in onda nel 2025, che arriva la grande popolarità. Difatti risulta essere la serie più seguita, con un odiens che supera i quattro milioni di persone a puntata. Sempre nel 2025, ottiene l’ennesimo successo, con la serie "Pesci Piccoli 2", dove reciterà nel ruolo Maya. "Pesci Piccoli 2" risulterà essere una serie più viste su Prime tv, e tra le prime dieci in Italia. Elena Sophia Senise riesce ad ottenere anche una parte nella serie "I Casi dell'Avvocato Guerrieri", per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Nella serie interpreta Leà, e recita al fianco di Alessandro Gassman e Catrinel Marlon. La serie, presentata alla Festa del Cinema di Roma nel 2025, suscita subito grande interesse. L'uscita è prevista nella prima metà del 2026. Nel 2025 è ancora protagonista nella mini serie televisiva "La Buona Stella", in uscita nell'inverno 2026. Mentre oggi, la piccola Elena Sophia Senise, è nuovamente al lavoro sul set per un importante lavoro targato Rai.