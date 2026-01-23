Sarà Raoul Bova, uno degli attori più iconici del cinema italiano, il nuovo testimonial ufficiale di acqua Fabrizia. Bova ha, dunque, scelto di legare la sua immagine al marchio di acqua di grande qualità, calabrese come lui. L’attore è originario di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

La campagna di comunicazione out of home, social e web, dal titolo “Ho scelto la leggerezza”, prenderà il via il 26 gennaio e interesserà inizialmente Calabria e Sicilia, con una pianificazione della durata complessiva di 12 mesi, affiancata da una presenza online e social nazionale, pensata per rafforzare visibilità e riconoscibilità del brand di acqua minerale.

Attore tra i più apprezzati del panorama italiano, Raoul Bova rappresenta da anni un punto di riferimento per il grande pubblico, grazie a una carriera costruita tra cinema, televisione e teatro. Accanto al percorso artistico, ha sempre coltivato una profonda attenzione per lo sport e il benessere: da giovane ha praticato nuoto a livello agonistico, una disciplina che ha segnato il suo stile di vita e che lo ha portato anche a raccontare questa passione in un libro edito da Rizzoli, testimonianza di un legame autentico con i valori dell’equilibrio fisico e mentale.

Proprio questi elementi rendono Raoul Bova il volto ideale per interpretare la filosofia di acqua Fabrizia, da sempre legata ai concetti di leggerezza, purezza e attenzione al benessere quotidiano e alla qualità della vita. Un incontro naturale tra una figura pubblica credibile e un prodotto che accompagna ogni giorno le scelte di consumo consapevole.

In occasione del Marca di Bologna, che si è svolto il 14 e il 15 gennaio, il management di Fabriella Group ha presentato la campagna in anteprima nazionale all’interno dello stand aziendale. Per buyer e visitatori una preview esclusiva del nuovo percorso di comunicazione.

Con “Ho scelto la leggerezza” e Raoul Bova, Fabriella Group rinnova il proprio impegno nel raccontare l’acqua non solo come prodotto, ma come scelta di benessere, quotidiana e consapevole.