Il riconoscimento agli agenti che ogni giorno riescono a conciliare servizio e famiglia: «Dedizione, spirito di sacrificio e valori trasmessi ai figli»

In occasione della Festa del Papà, la Polizia di Stato dedica un pensiero ai suoi uomini in divisa, sottolineando il valore del loro duplice ruolo. «Ogni giorno, con dedizione e senso del dovere, svolgono il proprio servizio al fianco dei cittadini, senza mai dimenticare il ruolo più importante: quello di padre».

Dietro ogni uniforme, ricorda la nota della Questura di Crotone, c’è «una persona, un uomo che con orgoglio e responsabilità protegge la collettività», ma anche «un punto di riferimento insostituibile per i propri figli». Un equilibrio non sempre semplice, costruito tra impegni operativi e vita familiare.

Essere poliziotto significa infatti «affrontare turni impegnativi, rinunce e sacrifici», ma anche «trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la legalità, il coraggio e la solidarietà», elementi che si riflettono tanto nel servizio quanto nella dimensione privata.

Nel giorno dedicato ai padri, la Polizia evidenzia come ogni agente sia «non solo un servitore dello Stato, ma anche uno splendido papà», capace di «coniugare con equilibrio la vita professionale e quella familiare» e di offrire «un esempio concreto di integrità e amore».

A chiudere il messaggio, gli auguri del Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, rivolti «a tutti i padri in uniforme e a tutte le famiglie che ne condividono il percorso» per questa giornata speciale.