Dopo la deposizione della Corona d'alloro, accompagnata dall'ammiraglio Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica, la prefetta della città dello Stretto ha condiviso le sue riflessioni e ha poi consegnato le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Anche a Reggio Calabria la solenne cerimonia dell'80° Anniversario della Repubblica che ricorre oggi, 2 giugno 2026.

Gli eventi celebrativi hanno avuto inizio presso il Monumento ai Caduti, sito sul corso Vittorio Emanuele III, con la cerimonia dell' Alza Bandiera , al quale ha fatto seguito la deposizione della Corona d'alloro da parte della prefetta Clara Vaccaro, accompagnata dall'ammiraglio Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone , direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica e Comandante del porto di Reggio Calabria.

Poi in piazza Italia, dinnanzi a un parterre istituzionale e alla cittadinanza intervenuta, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da parte della prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, la consegna le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel suo intervento la prefetta Vaccaro ha inteso sottolineare l'importanza della coesione sociale, quale principio essenziale alla base della nostra Costituzione.

« La partecipazione dei cittadini è alla base della coesione sociale, valore fondante la nostra Costituzione. La cittadinanza è chiamata ad essere sentinella. Credo che i pari i diritti sul lavoro, sull'istruzione sui fondamentali diritti del vivere quotidiano siano gli strumenti fondamentali per garantire a tutti la libertà, la possibilità di vivere a pieno la propria vita e soprattutto per concorrere con le istituzioni a fornire sicurezza, più garantita dalla coesione sociale che dal controllo e dall'azione repressiva dello Stato. Ho voluto, in questa occasione degli Ottant'anni della Repubblica, celebrare la Costituzione e il valore della Coesione sociale che essa persegue, in particolare ma non solo, con i suoi primi articoli, perché credo costituiscano la spina dorsale della nostra società.

Occorrono politiche sociali adeguate e attente perché quando le disuguaglianze diventano eccessive o le differenze non integrate, la coesione sociale è compromessa, venendole impedito di esercitare quella sua forza di coagulare le energie individuali e una spinta collettiva orientata al bene comune e a principi condivisi. Essa non annulla le differenze ma limita gli effetti disgreganti contribuendo alla stabilità della struttura sociale, specie in epoche di profonde e veloci trasformazione come questa.

Ecco che la Costituzione italiana si configura come un terreno privilegiato per lo sviluppo della coesione sociale, riconoscendo il pluralismo e al tempo stesso promuovendo l'uguaglianza sostanziale senza imporre un modello di egualitarismo assoluto.

L'articolo 119 della Costituzione richiama la necessità di promuovere lo sviluppo economico insieme alla coesione alla solidarietà sociale. In questo senso la solidarietà e l'uguaglianza risultano strettamente interconnessi. La prima rappresenta lo strumento attraverso cui la seconda può essere concretamente realizzata. I diritti sociali ed economici in particolare rappresentano costituiscono la base per realizzare il progetto inclusivo delineato dalla Costituzione.

In conclusione, la coesione sociale non rappresenta una condizione acquisita una volta per tutte ma una conquista continua che richiede l'impegno congiunto delle istituzioni e dei cittadini. La Costituzione italiana con i suoi principi fondamentali offre gli strumenti per garantire una società più equa inclusiva e solidale ma spetta alla collettività, rendere effettivi questi principi, contribuendo attivamente alla costruzione di un ordine sociale fondato sulla giustizia e sulla partecipazione. Viva la Repubblica, viva l'Italia».

Ecco i nomi delle 11 persone, di cui solo una donna e quasi tutti appartenenti a corpi dello Stato, insignite al Merito della Repubblica: Angelo Labate, medico chirurgo e docente universitario, Isabella Albini, ispettrice della polizia di Stato, Francesco Barone, maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Piero Giancola, primo maresciallo del corpo delle Capitanerie di porto, Massimo Greco Malara, sottufficiale del corpo delle Capitanerie di Porto, Angelo Bevilacqua, sovrintendente capo coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza, Mario Di Maula, luogotenente c.s. della Guardia di finanza in quiescenza, Pietro Nicastro, ispettore della Polizia di Stato, Giuseppe Antonio Sofia, dirigente del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Salvatore Sorrentino, luogotenente della Marina Militare, Domenico Violante, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri,