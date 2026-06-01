Una terribile tragedia si è verificata sulla Statale 106, questa volta non per un impatto tra automobili ma per un incendio che ha divorato un veicolo facendo quattro vittime. L’episodio si è verificato al km 395, all’interno di un’area di servizio IP presente lungo la statale.

È lì che un minivan monovolume è andato improvvisamente a fuoco e i suoi occupanti, rimasti intrappolati nell’abitacolo, sono morti carbonizzati assieme ad esso. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Le vittime potrebbero appartenere a un gruppo di braccianti agricoli partiti questa mattina dalla Sibaritide alla volta della Piana del Metapontino, nel Materano.

Strage ad Amendolara, le vittime sono quattro migranti

Le persone carbonizzate sono state trovate nell'auto ferma all’interno del distributore di carburante. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un'auto in fiamme e nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. Sul posto sta operando la Polizia stradale ma stanno intervenendo anche gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.