La politica, quasi mai, si manifesta attraverso annunci solenni o dichiarazioni destinate a cambiare improvvisamente il corso degli eventi; molto più spesso si lascia intuire attraverso dettagli apparentemente marginali che, osservati singolarmente, possono sembrare irrilevanti ma che, una volta collocati all’interno di un quadro più ampio, finiscono per raccontare dinamiche assai più profonde di quelle immediatamente percepibili.

È per questa ragione che la puntata di In Altre Parole, andata in onda sabato sera su La7, merita probabilmente una lettura che vada oltre il semplice racconto della presenza dei medici cubani negli ospedali calabresi e oltre la stessa cronaca sanitaria che, almeno formalmente, costituiva il tema centrale della trasmissione.

Perché, a ben vedere, la puntata parlava certamente di sanità, delle difficoltà che il sistema sanitario italiano continua a incontrare nel reperire personale medico, delle soluzioni adottate dalla Calabria per fronteggiare una crisi che riguarda gran parte del Paese e delle tensioni internazionali che la vicenda dei medici cubani continua a generare. Tuttavia, sotto questa superficie, emergeva con altrettanta evidenza una storia politica il cui protagonista, pur senza comparire praticamente mai in video, finiva inevitabilmente per essere Roberto Occhiuto.

Ed è proprio questo il primo elemento che colpisce. Il presidente della Regione Calabria non viene intervistato, non prende la parola, non difende personalmente le proprie scelte e non occupa mai il centro della scena; eppure la sua presenza attraversa l’intero racconto, poiché ogni testimonianza raccolta, ogni immagine mostrata e ogni valutazione espressa riconducono inevitabilmente alla decisione che ha reso possibile l’arrivo dei medici cubani negli ospedali calabresi.

Si tratta di una differenza sostanziale, che forse merita più attenzione di quanta ne abbia ricevuta. Se una redazione nazionale avesse voluto realizzare un tradizionale servizio politico, avrebbe probabilmente costruito il racconto attorno alla figura del governatore, raccogliendone dichiarazioni, spiegazioni e valutazioni. Al contrario, la scelta compiuta dalla trasmissione è stata quella di giudicare l’operazione attraverso i suoi effetti concreti, affidando il racconto a chi lavora quotidianamente negli ospedali, a chi quella realtà la vive e la misura sul campo, trasformando così una decisione politica in un fatto amministrativo da valutare sulla base dei risultati.

È precisamente in questo contesto che assume un significato particolare la presenza di Vitaliano De Salazar. A certificare davanti al pubblico nazionale la validità dell’esperienza dei medici cubani non è infatti un rappresentante politico, ma il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza e commissario dell’Asp di Cosenza; una figura che, per storia professionale, curriculum e rete di relazioni istituzionali, rappresenta probabilmente uno dei punti di collegamento più autorevoli tra la Calabria e i grandi circuiti della sanità nazionale.

De Salazar è calabrese nelle origini e nell’incarico che oggi ricopre, ma ha costruito gran parte della propria carriera a Roma, guidando strutture di assoluto rilievo del sistema sanitario laziale e maturando una credibilità professionale riconosciuta ben oltre i confini regionali. Per questa ragione la sua presenza nel servizio non può essere letta come una semplice scelta tecnica, poiché la sua figura possiede quella particolare caratteristica che consente di parlare contemporaneamente alla Calabria e a Roma, al territorio e alle istituzioni nazionali, agli addetti ai lavori e all’opinione pubblica.

Ed è qui che emerge un’altra coincidenza che merita almeno una riflessione. Solo poche settimane fa, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Partito Democratico dedicata al nuovo ospedale di Cosenza, Roberto Occhiuto era stato chiamato a presentare uno dei progetti più importanti per il futuro della sanità calabrese. Anche in quel contesto, accanto alla figura del presidente della Regione, compariva quella di Vitaliano De Salazar, chiamato a rappresentare il profilo tecnico e gestionale dell’operazione.

Oggi De Salazar riappare nel servizio di Giovanna Botteri. Naturalmente nessuno può sostenere seriamente che questo dimostri l’esistenza di una regia politica o di un disegno prestabilito. Tuttavia è un dato oggettivo che, ogni volta che una vicenda sanitaria calabrese assume una dimensione nazionale o si colloca in uno spazio capace di superare le tradizionali appartenenze politiche, la figura chiamata a rappresentarne la dimensione istituzionale sia spesso la stessa.

La spiegazione, probabilmente, è molto più semplice di quanto possa apparire. De Salazar rappresenta una figura in grado di certificare risultati senza apparire come un portavoce politico, di garantire credibilità tecnica senza entrare nel terreno dello scontro ideologico e di raccontare una realtà amministrativa con un linguaggio comprensibile tanto agli ambienti romani quanto a quelli calabresi.

Tutto ciò diventa ancora più interessante se si considera il contesto internazionale dentro il quale si colloca la vicenda dei medici cubani. Negli ultimi mesi l’amministrazione Trump ha intensificato la pressione contro le missioni mediche cubane presenti in diversi Paesi del mondo e la Calabria è finita direttamente all’interno di questo confronto geopolitico. Vi sono stati contatti istituzionali, interlocuzioni diplomatiche e prese di posizione pubbliche che hanno inevitabilmente trasformato una questione sanitaria in una questione politica di rilevanza internazionale.

Roberto Occhiuto avrebbe potuto scegliere una linea prudente, limitarsi a prendere atto delle pressioni provenienti dall’estero oppure avviare una progressiva revisione dell’esperienza cubana. Ha invece compiuto una scelta diversa, difendendo pubblicamente la presenza di quei professionisti sulla base di un criterio estremamente semplice e, al tempo stesso, difficilmente contestabile: la loro utilità per il sistema sanitario regionale e per i cittadini calabresi.

Una posizione che, paradossalmente, lo ha collocato in uno spazio politico molto particolare, poiché da una parte troviamo un governatore di centrodestra, europeista e atlantista, mentre dall’altra troviamo una scelta amministrativa che entra in contrasto con una delle battaglie simboliche dell’America trumpiana; non per adesione ideologica a Cuba, ma per una forma di pragmatismo amministrativo che privilegia il risultato rispetto all’appartenenza.

Ed è probabilmente a partire da questo momento che iniziano ad accumularsi una serie di segnali che, pur non costituendo prove di alcunché, meritano di essere osservati con attenzione. Prima il confronto pubblico organizzato dal Partito Democratico sul nuovo ospedale di Cosenza, nel quale Occhiuto viene invitato non come avversario politico ma come interlocutore istituzionale; poi le ripetute attenzioni dedicate da Carlo Calenda alla Calabria e allo stesso governatore, un dato che nella politica nazionale raramente può essere considerato irrilevante; infine la puntata di La7, una delle principali trasmissioni seguite dall’elettorato liberal, progressista e riformista, che dedica un ampio servizio a una delle decisioni amministrative più discusse assunte dal presidente della Regione Calabria.

A tutto questo si aggiunge un ulteriore elemento. Le interviste vengono realizzate nella tarda serata di venerdì, il servizio viene montato in tempi rapidissimi e trasmesso già nella serata successiva. Chi conosce il funzionamento delle grandi redazioni televisive sa bene che operazioni di questo tipo sono perfettamente possibili, ma sa altrettanto bene che una macchina editoriale di quel livello si muove con questa velocità soltanto quando ritiene una storia degna di attenzione nazionale.

Naturalmente nessuno di questi episodi, considerato isolatamente, dimostra l’esistenza di un progetto politico. La politica, però, raramente si comprende osservando i singoli episodi; si comprende osservando le traiettorie. E la traiettoria racconta che Roberto Occhiuto viene osservato con crescente attenzione anche al di fuori del tradizionale perimetro del centrodestra.

Del resto esiste un dato difficilmente contestabile: nei più recenti rilevamenti sul gradimento dei governatori italiani, Occhiuto occupa stabilmente le primissime posizioni della classifica nazionale, collocandosi al terzo posto dietro due presidenti di Regione espressione della Lega. Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera che è stato ottenuto governando una delle regioni più complesse e difficili del Paese, una terra che per decenni è stata raccontata quasi esclusivamente attraverso le proprie emergenze.

È probabilmente questo il punto che interessa gli osservatori politici nazionali. Perché mentre Giorgia Meloni continua a dominare il centrodestra italiano, nel campo moderato, liberale e riformista permane una evidente difficoltà nel costruire leadership capaci di parlare al grande elettorato centrista. E in un simile scenario ogni amministratore che dimostra capacità di governo, consenso elettorale e credibilità istituzionale finisce inevitabilmente sotto osservazione.

Ciò non significa immaginare improbabili cambi di schieramento o operazioni politiche già in corso; significa semplicemente prendere atto che Roberto Occhiuto appare sempre più difficile da rinchiudere nelle categorie tradizionali della politica italiana, poiché il suo approccio pragmatico, la sensibilità mostrata nel tempo su temi civili e sociali, l’attenzione ai processi di inclusione e la costante ricerca di risultati concreti contribuiscono a costruire un profilo che suscita interesse anche in ambienti tradizionalmente lontani dal centrodestra.

Per questo la puntata di In Altre Parole merita una riflessione che vada oltre il racconto dei medici cubani. Formalmente parlava di sanità; sostanzialmente raccontava una Calabria che non chiede più di essere osservata soltanto attraverso i propri problemi e, forse senza nemmeno volerlo, raccontava anche la storia di un governatore che ha smesso di essere soltanto un protagonista della politica regionale per diventare uno degli osservati speciali della politica nazionale.

Le coincidenze, naturalmente, esistono e nessun osservatore serio dovrebbe mai trasformarle automaticamente in prove; tuttavia, quando iniziano ad accumularsi lungo una medesima traiettoria, coinvolgendo contemporaneamente politica, media nazionali, ambienti istituzionali e figure di primo piano del dibattito pubblico, smettono di essere semplici episodi isolati e cominciano ad assumere una forma diversa. Quella che, in politica, viene normalmente definita con una parola sola: segnali.