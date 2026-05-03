L’offerta dell’olio, destinato ad alimentare la lampada votiva che arde dinanzi alle reliquie di San Francesco, rappresenta un gesto simbolico di fede e unità, espressione del profondo legame tra il popolo calabrese e il suo patrono

Si è rinnovata anche quest’anno, nel segno della tradizione e della devozione, il rito dell’offerta dell’olio votivo in onore di San Francesco di Paola, patrono della Calabria. La cerimonia, officiata dai frati minimi, è tra i momenti più significativi delle celebrazioni del 2 maggio e si è svolta oggi pomeriggio nella chiesa del Santuario di Paola, richiamando come di consueto centinaia di fedeli.

Ad accendere la lampada è stato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un clima di commozione generale.

Le parole di Occhiuto

Il presidente Roberto Occhiuto ha anche sottolineato il forte legame personale con Paola e i luoghi della devozione: «Sono fortunato – ha dichiarato – perché, essendo nato a pochi chilometri da qua, da bambino venivo spesso a visitare questi posti meravigliosi e di pace».

L’offerta dell’olio, destinato ad alimentare la lampada votiva che arde dinanzi alle reliquie di San Francesco, rappresenta un gesto simbolico di fede e unità, espressione del profondo legame tra il popolo calabrese e il suo patrono.

Un momento di unione e condivisione

Per i paolani il 2 maggio, per rappresenta anche un momento di unione e condivisione. All’evento prendono parte centinaia di devoti provenienti da ogni parte della Calabria, ma anche numerosissimi rappresentati istituzionali e politici di ogni fazione. Tra coloro che hanno preso parte alla manifestazione, il quattro volte sindaco della città di Paola, Roberto Perrotta, il sindaco di Cosenza Franz Caruso e il presidente della provincia di Cosenza, Biagio Faragalli.

Una festa lunga dieci giorni

L’odierna cerimonia rientra nei festeggiamenti solenni in onore di San Francesco di Paola, che durano per una decina di giorni. Il culmine degli eventi sarà il 4 maggio.