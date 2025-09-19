Braccia incrociate lunedì e manifestazione in piazza a Cosenza: ««Non possiamo restare indifferenti di fronte al massacro pianificato ed attuato dal governo d'Israele»

Orsa Porti con sede a Rosarno sostiene lo sciopero generale proclamato da Usb nella giornata di lunedì 22 settembre per protestare contro il genocidio in corso in Medio Oriente ai danni della popolazione palestinese.

«Non possiamo restare indifferenti di fronte al massacro pianificato ed attuato dal governo d'Israele – si legge in una nota – ed è nostro dovere pretendere dal governo Italiano di sospendere l'invio di armi e sanzionare pesantemente lo stato d' Israele. Lo sciopero avrà una durata di 24h, chiediamo la massima partecipazione per far sentire la nostra voce contraria a questo barbaro crimine contro l'umanità. Una manifestazione si terrà, sempre lunedì 22 settembre, a Cosenza, Piazzale Loreto.