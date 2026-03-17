La denuncia sui materiali diretti in Israele scuote uno degli snodi più strategici d’Europa. Sindacati e politica chiedono controlli, mentre lo scalo calabrese finisce al centro della pressione tra commercio globale, conflitti e responsabilità istituzionali

Il porto di Gioia Tauro torna al centro della scena nazionale e internazionale, stavolta per una vicenda che scuote le coscienze, la politica e tutto il sistema dei traffici globali. La denuncia sul possibile transito di container con materiale bellico diretto in Israele mette a nudo il ruolo dello scalo calabrese nell’ambito delle nuove tensioni nel Mediterraneo, e si arricchisce di elementi concreti con l’arrivo, secondo quanto si apprende, della nave Msc Siena, partita dall’India e passata dalla Spagna, che conterrebbe carichi di acciaio balistico destinato all’industria militare israeliana, dando consistenza a ciò che fino a poche ore prima sembrava muoversi sul terreno delle ipotesi.

A Gioia Tauro si attenderebbero ora le ispezioni. Le richieste inviate a Guardia di Finanza, Capitaneria di porto, Autorità portuale e Dogane aprono una fase delicata, dove la questione giuridica diventa centrale. L’acciaio trasportato, già lavorato e pronto per essere utilizzato nella produzione di munizioni, si collocherebbe infatti in una zona interpretativa complessa. Potrebbe essere classificato come materiale d’armamento oppure come prodotto a uso duale, civile e militare insieme. Da questa distinzione dipende l’applicazione della legge 185 del 1990, che regola in modo rigoroso il transito di materiali legati ai conflitti.

Il quadro si allarga e racconta molto più di un singolo carico. Le rotte seguite dalle navi mostrano un sistema che si adatta rapidamente agli scenari internazionali: partenza dall’India, circumnavigazione dell’Africa per evitare il Mar Rosso, ingresso nel Mediterraneo da Gibilterra, quindi Gioia Tauro, che si ritrova coinvolto in una catena logistica più ampia. Alcuni container, già arrivati nei giorni precedenti e destinati all’industria bellica israeliana, risulterebbero ancora fermi in Italia dopo il mancato imbarco verso Ashdod.

La richiesta di accertamenti avanzata da Usb e Orsa Porti ha acceso i riflettori su un porto raccontato da anni come porta del Mediterraneo e piattaforma strategica dei collegamenti tra Asia, Europa e il bacino orientale. «Non vogliamo che Gioia Tauro diventi un porto franco per le armi e per alimentare le guerre», affermano le organizzazioni. La sua centralità lo rende una risorsa straordinaria per la Calabria e per l’Italia, ma lo espone anche al lato più duro della globalizzazione, dove la neutralità dei flussi viene messa in discussione e ogni porto strategico può diventare un punto sensibile della competizione internazionale.

Ecco perché la vicenda è già uscita dal recinto sindacale. La politica ha iniziato a muoversi. Da una parte si chiede piena trasparenza, dall’altra si invocano controlli rigorosi e rispetto delle norme che regolano commercio e transito dei materiali d’armamento. In questo quadro prende forza la posizione dell’ex sindaco di Palmi e vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio, che ha richiamato un principio semplice ma potentissimo: «Il porto di Gioia Tauro deve essere una risorsa per la Calabria» e soprattutto «deve restare un porto di pace». Dalla Camera arriva anche la voce della deputata Anna Laura Orrico: «Materiale bellico sta transitando dal porto di Gioia Tauro per arrivare in Israele? Auspico che vengano effettuati i dovuti controlli. Se quanto sta emergendo fosse confermato, sarebbe gravissimo».

La Calabria si trova così davanti a una questione che travalica anche i confini nazionali. Da un lato c’è il porto che cresce, intercetta rotte, consolida volumi, rafforza il suo peso nei traffici mondiali. Dall’altra c’è la possibilità che proprio quella centralità lo esponga a implicazioni enormi, capaci di investire il piano etico, politico e diplomatico, in un Mediterraneo attraversato dalla guerra, dai suoi interessi e dalle sue ombre.